L'opérateur nucléaire ukrainien a déclaré jeudi que la Russie avait bombardé et endommagé les lignes électriques reliant la plus grande centrale nucléaire d'Europe au réseau ukrainien, laissant à nouveau la centrale dépendante de générateurs au diesel.

Les générateurs ont suffisamment de carburant pour entretenir la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine pendant seulement 15 jours, a prévenu Energoatom dans un message sur sa chaîne Telegram.



«Le compte à rebours a commencé», a lancé Energoatom, notant qu'il avait des possibilités limitées pour «maintenir le ZNPP en mode sûr», faisant craindre une éventuelle catastrophe nucléaire.

Avec ses six réacteurs inopérants, la centrale dépend de l'électricité extérieure pour refroidir son combustible usé. La Russie et l'Ukraine se sont blâmées pendant des mois au milieu de la guerre pour des bombardements qui, selon l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, pourraient provoquer une urgence radiologique.

DOSSIER | GUERRE EN UKRAINE

La centrale nucléaire se trouve dans une partie de la région de Zaporijjia occupée par les forces russes depuis les premiers jours de la guerre, qui a commencé lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février.

Bien que le président russe Vladimir Poutine ait signé un décret transférant l'usine à la propriété russe, les travailleurs ukrainiens continuent de diriger l'usine. Energoatom a appelé à plusieurs reprises au retrait des forces russes de la centrale et à la création d'une zone démilitarisée autour de celle-ci.

Energoatom a annoncé jeudi que la Russie avait bombardé deux lignes électriques qui connectaient la centrale au réseau ukrainien pendant la nuit, y voyant «une tentative de reconnecter la centrale nucléaire au système électrique russe». L'opérateur a déclaré que la partie russe tenterait de réparer les lignes électriques afin de connecter la centrale au réseau russe et donc d'alimenter en électricité la Crimée occupée et les parties de la région ukrainienne orientale du Donbass également actuellement contrôlées par la Russie.

De l'autre côté du fleuve Dnipro depuis la centrale électrique, la ville de Nikopol a également été bombardée, endommageant des bâtiments résidentiels, une station-service et plusieurs entreprises privées, a annoncé jeudi le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

D'autres villes ukrainiennes ont aussi été touchées, la Russie utilisant des drones, des missiles et de l'artillerie lourde qui ont fait six morts parmi les civils et 16 autres blessés, selon le bureau du président. Des infrastructures énergétiques et hydrauliques ont été touchées dans la ville natale de M. Zelenskyy, Kryvyi Rih, laissant plusieurs quartiers sans électricité ni eau, a déclaré le gouverneur local Oleksandr Vilkul.

Plus à l'est, dans la région de Donetsk, les combats se sont poursuivis pour les villes de Bakhmout et Avdiivka, où les autorités ont déclaré que la population vivait sans électricité ni chauffage et subissait des bombardements constants. Au cours de la journée écoulée, six villes et villages de la région ont été attaqués par de l'artillerie lourde, tandis que dans le nord-est, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, a été touchée par trois missiles, ont indiqué des responsables.

Séparément, sept navires transportant 290 000 tonnes de produits agricoles ont quitté les ports maritimes ukrainiens en direction de l'Asie et de l'Europe, un jour après que la Russie ait accepté de rejoindre un accord de guerre autorisant l'expédition de céréales et d'autres produits ukrainiens vers les marchés mondiaux.

En annonçant que la Russie rejoignait le pacte, M. Poutine a déclaré que Moscou avait reçu l'assurance que l'Ukraine n'utiliserait pas les couloirs humanitaires pour attaquer les forces russes. Il a averti que la Russie se réserve le droit de se retirer à nouveau si Kyiv manque à sa parole.

Les navires qui ont appareillé jeudi comprenaient un transportant 29 000 tonnes de graines de tournesol à destination d'Oman et un transportant 67 000 tonnes de maïs à destination de la Chine, selon le ministère des Infrastructures.

Depuis la conclusion de l'accord en août, 430 navires ont exporté 10 millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens vers des pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Le ministère de l’Infrastructure a déclaré que les volumes d’exportation en octobre «auraient pu être supérieurs de 30 à 40% si la Russie n’avait pas artificiellement bloqué les inspections dans le Bosphore».

À Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué jeudi l’ambassadrice britannique Deborah Bronnert, affirmant qu’elle avait été appelée dans le cadre de la participation présumée d’instructeurs britanniques à l’attaque du 29 octobre par des drones contre les installations de la flotte de la mer Noire à Sébastopol en Crimée. Mme Bronnert n’a fait aucun commentaire en quittant le ministère après une réunion qui a duré environ une demi-heure.