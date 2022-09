L'opérateur national ukrainien de l'énergie nucléaire a prévenu vendredi que la plus grande centrale nucléaire d'Europe, prise dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, fonctionnait en mode d'urgence avec un risque élevé.

La centrale nucléaire à six réacteurs de Zaporijjia est passée sous le contrôle des forces russes au début de la guerre qui a commencé en février, mais elle est exploitée par du personnel ukrainien. L'usine et les zones environnantes ont été touchées à plusieurs reprises par des bombardements que la Russie et l'Ukraine imputent aux forces de l'autre.

La dernière ligne électrique reliant la centrale au réseau électrique ukrainien a été coupée lundi, laissant la centrale sans source extérieure d'électricité et alimentée pour ses propres systèmes de sécurité par le seul de ses six réacteurs qui reste opérationnel.

Energoatom, l'opérateur nucléaire d'État, a déclaré vendredi que les réparations des lignes extérieures étaient impossibles en raison des bombardements et que l'exploitation dans la soi-disant «île» comporte «le risque de violer les normes de sécurité contre les radiations et les incendies».

«Seul le retrait des Russes de la centrale et la création d'une zone de sécurité autour d'elle peuvent normaliser la situation à Zaporijjia. Ce n'est qu'alors que le monde pourra respirer», a déclaré vendredi Petro Kotin, le chef d'Energoatom, à la télévision ukrainienne.

Les combats se sont poursuivis vendredi dans certaines parties du sud et de l'est de l'Ukraine, et dans le nord, où l'Ukraine affirme avoir récemment repoussé les forces russes hors de certaines zones.

Des avions russes ont bombardé l'hôpital de la ville de Velika Pysarivka, à la frontière avec la Russie, a déclaré Dmytro Zhyvytskyi, le gouverneur de la région de Soumy. Il a dit que le bâtiment avait été détruit et qu'il y avait eu un nombre inconnu de victimes.

Quatre personnes ont été tuées dans des bombardements dans la région de Kharkiv, dont deux dans la ville de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, selon le gouverneur régional Oleh Syniehubov. L'Ukraine a affirmé cette semaine avoir repris le contrôle de plus de 20 colonies dans la région de Kharkiv, y compris la petite ville de Balakliya.

Des publications sur les réseaux sociaux montraient des habitants pleurant et souriant de Balakliya embrassant des soldats ukrainiens.

Dans la région de Donetsk à l'est – l'une des deux que la Russie a déclaré être des États souverains au début de la guerre – huit personnes ont été tuées dans la ville de Bakhmout au cours de la dernière journée et la ville est sans eau ni électricité pour la quatrième journée consécutive, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko.