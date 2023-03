Sans un important effort international pour lutter contre le changement climatique, la chaleur record que la Terre a endurée au cours de l’été 2022 se répétera, a averti lundi un panel de scientifiques.

Les décès liés à la chaleur, les incendies de forêt, les précipitations extrêmes et la sécheresse persistante devraient devenir de plus en plus graves à mesure que les températures océaniques et atmosphériques continuent d’augmenter, ont déclaré les experts. Même si toutes les émissions de gaz à effet de serre cessent aujourd’hui, la Terre continuera à se réchauffer pendant plusieurs décennies.

La présentation «Earth Series Virtual: Blazing Temperatures, Broken Records» incluait un panel multidisciplinaire d’experts scientifiques de l’Université de Columbia.

Radley Horton, professeur-chercheur à l’observatoire terrestre Lamont-Doherty de Columbia, a souligné que le changement climatique induit par l’homme a provoqué un réchauffement de la température atmosphérique moyenne mondiale d’environ 2 °F (1,1 °C) au cours des dernières décennies.

«L’un des principaux points à retenir est qu’un petit changement de la température mondiale a un impact énorme», a indiqué M. Horton. Certaines des principales conséquences incluent des vagues de chaleur plus longues et plus intenses qui frappent des zones de plus en plus vastes.

De plus, a dit M. Horton, certains modèles climatiques ont sous-estimé à quel point certains événements peuvent être extrêmes, tels que la vague de chaleur européenne de 2022 et la vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique de 2021.

«Nous sommes enfermés dans de nombreux aléas climatiques supplémentaires, il n’y a pas moyen de les contourner», a affirmé le professeur.

Diana Hernandez, professeure agrégée de sciences sociomédicales à l’école de santé publique Mailman de Columbia, étudie comment certaines vulnérabilités, telles que les conditions médicales ou l’accès à l’énergie, pourraient être affectées par le changement climatique aux échelles nationale et internationale. Les impacts attendus comprennent les îlots de chaleur urbains et l’accès inéquitable aux dispositifs médicaux alimentés en énergie.

«Le climat change et nous ne sommes pas adaptés pour pouvoir y faire face d’un point de vue sanitaire», a affirmé Cecilia Sorensen, médecin et professeure agrégée de sciences de la santé environnementale au centre médical universitaire de Columbia.

Mme Sorensen a noté qu’elle et ses collègues ont qualifié l’été de «saison des traumatismes» au début de sa carrière, avant même qu’elle ne se concentre sur les effets du changement climatique sur la santé. «Nous avions l’habitude d’être submergés de patients… des personnes venant avec des crises cardiaques et des exacerbations d’asthme.»

Malgré les projections climatiques inquiétantes, les panélistes ont exprimé l’espoir que des progrès considérables pourront être réalisés pour minimiser les futurs impacts climatiques liés à la chaleur extrême.

Mme Hernandez a déclaré qu’une approche axée sur la communauté, en particulier en mettant l’accent sur un engagement inclusif, réussira à mettre en œuvre un large éventail de stratégies d’adaptation au climat.

Mme Sorenson a ajouté qu’une solution pouvant être mise en œuvre par les hôpitaux consiste à développer des protocoles de salle d’urgence pour traiter un afflux important de patients souffrant de coups de chaleur ou de conditions connexes lors de conditions météorologiques extrêmes. Des communications améliorées sont également nécessaires pour accroître la sensibilisation aux risques médicaux de la chaleur accablante et à la manière dont les impacts peuvent être évités, a-t-elle expliqué.

«Dans le problème se trouve la solution», a conclu Mme Sorensen.