La Chambre de commerce du Canada et une coalition d'associations industrielles se sont jointes aux appels pour que le gouvernement fédéral prolonge le délai accordé aux petites et moyennes entreprises pour rembourser les prêts obtenus dans le cadre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pendant la pandémie.

Dans une lettre adressée lundi à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, ces groupes l'exhortent à repousser le délai de remboursement de deux ans, soit jusqu'à fin 2025, ou au moins d'un an, tout en permettant aux entreprises de conserver l'accès à la partie pardonnable pouvant aller jusqu'à un tiers de leurs prêts.

Environ 49 milliards $ ont été versés à quelque 900 000 entreprises dans le cadre du programme, et une porte-parole du bureau de Mme Freeland a déclaré plus tôt ce mois-ci que 21 % des entreprises avaient entièrement remboursé leurs prêts au 31 mai, soit sept mois avant la date limite actuelle du 31 décembre.

Pendant la pandémie, le programme a fourni jusqu'à 60 000 $ de prêts sans intérêt aux PME et aux organisations à but non lucratif, mais la Chambre de commerce du Canada (CCC) affirme qu'environ la moitié des entreprises titulaires de prêts du CUEC gagnent toujours des revenus inférieurs à la normale.

Le vice-président principal des politiques et des relations gouvernementales de la CCC, Matthew Holmes, affirme que les petites et moyennes entreprises les plus durement touchées par la pandémie ne devraient pas être pénalisées à un moment où elles sont confrontées à des pressions telles que des taux d'intérêt élevés, l'inflation et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a souligné, plus tôt en juillet, que près d'un cinquième des petites entreprises risquaient de fermer à moins d'une prolongation de la période de remboursement de leurs prêts du CUEC.