Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada, a été hospitalisée la semaine dernière en raison de ce que son mari décrit comme de la fatigue, du surmenage et du stress, selon une mise à jour hebdomadaire à ses électeurs.

Le mari de Mme May, John Kidder, a écrit dans la mise à jour lundi que sa femme «a passé quelques jours en observation» à l'hôpital de la péninsule de Saanich, au nord de Victoria.

«Elle a été libérée samedi matin pour rentrer à la maison et continuer à se reposer un peu pour restaurer son énergie très épuisée», a déclaré M. Kidder.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Ne vous semble-t-il pas étrange que nous attendions de nos parlementaires qu'ils travaillent en double quart de travail en mai et juin, parfois des journées de 19 heures, qu'ils siègent jusqu'à minuit presque tous les jours, qu'ils poursuivent leur travail de circonscription toujours exigeant et qu'ils aient encore esprits du tout?»

John Kidder a ajouté que ni lui ni MmeMay, qui est député de Saanich-Gulf Islands depuis 2011, n'ont de médecin de famille.

Il a dit que le couple a été relégué – comme tant d'autres en Colombie-Britannique – à attendre de recevoir des soins de santé primaires dans une salle d'urgence ou à appeler des cliniques sans rendez-vous avant de se remplir pour la journée.

Situation difficile pour les urgences

L'hôpital de la péninsule de Saanich, où May a été admis, a annoncé la semaine dernière que son service d'urgence fermerait du jour au lendemain pendant les deux prochains mois en raison d'un manque de personnel.

«Cette réduction des heures de service de nuit garantira que les médecins, les infirmiers, les techniciens de laboratoire et le personnel d'imagerie médicale seront disponibles pendant les heures où la demande des patients est la plus élevée», a déclaré jeudi l'autorité sanitaire de l'île de Vancouver dans un communiqué.

«Nous reconnaissons que ce n'est pas une situation idéale pour la communauté et nous nous excusons sincèrement pour cette réduction temporaire des services», a déclaré Marko Peljhan, vice-président des services cliniques de la régie de la santé pour la région.

La fermeture du jour au lendemain, l'une des nombreuses à frapper les urgences de l'île de Vancouver au cours des derniers mois, a été en partie responsable du déclenchement d'une manifestation de la Colombie-Britannique. Syndicat des infirmières à l'extérieur de l'Hôpital général de Victoria dimanche.

Le syndicat affirme qu'une pénurie d'infirmières, une population vieillissante et des besoins accrus en matière de soins aux patients ont créé des «conditions intenables» dans les hôpitaux de l'île.

«Les infirmières de l'hôpital général de Victoria disent qu'elles sont moralement bouleversées par ce qu'elles voient se dérouler à presque chaque quart de travail», a déclaré la vice-présidente du BCNU, Adriane Gear, dans un communiqué.

Elizabeth May, 69 ans, recommencera à rédiger elle-même les mises à jour de sa circonscription la semaine prochaine, a déclaré M. Kidder, qui est l'un des fondateurs du Parti vert de la Colombie-Britannique.

«Nous avons vu à nouveau le dévouement, l'intelligence et le dévouement attentionné des infirmières, des préposés, des porteurs, des techniciens, des médecins, des administrateurs et de toutes les personnes merveilleuses qui occupent notre système de santé, travaillant des heures comme celles d'Elizabeth avec encore plus de stress personnel, et s'en tenir à leur serment de nous servir», a déclaré M. Kidder.

«Des gens si merveilleux. Un système si foiré.»

Mme May a été la cheffe des Verts de 2006 jusqu'à sa démission en 2019, pour reprendre le rôle l'année dernière.