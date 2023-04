La cheffe du Fonds monétaire international (FMI) a indiqué jeudi que l'économie mondiale devrait croître de moins de 3 % cette année, après avoir crû de 3,4 % l'année dernière, augmentant le risque de faim et de pauvreté dans le monde.

Kristalina Georgieva a indiqué que la croissance devrait rester autour de 3% au cours des cinq prochaines années, ce qui, a-t-elle souligné, en fait la «prévision de croissance à moyen terme la plus faible (du FMI) depuis 1990». Elle est en outre «bien inférieure» à la moyenne de 3,8 % des deux dernières décennies.

Selon elle, un ralentissement de la croissance serait un «coup dur», ce qui rendrait encore plus difficile le rattrapage des pays à faible revenu.

«La pauvreté et la faim pourraient encore augmenter, une tendance dangereuse qui a été déclenchée par la crise de la COVID», a-t-elle indiqué.

Les commentaires de Mme Georgieva lors d'un événement organisé par Politico au Meridian International Center précèdent les réunions de printemps de la semaine prochaine du FMI et de son agence de prêt sœur, la Banque mondiale, à Washington, où les décideurs politiques se réuniront pour discuter des problèmes les plus urgents de l'économie mondiale.

Le rassemblement annuel aura lieu alors que les banques centrales du monde entier continuent d'augmenter les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation persistante et qu'une crise de la dette en cours dans les économies émergentes alourdit le fardeau de la dette, empêchant les nations de se développer.

La cheffe du FMI a fait valoir que la persistance de taux d'intérêt élevés, une série de faillites bancaires aux États-Unis et en Europe et l'approfondissement des divisions géopolitiques menaçaient la stabilité financière mondiale.

Mme Georgieva a affirmé que les pays avaient, jusqu'à présent, été des «grimpeurs résilients» pour se hisser hors de la pandémie, qui a tué près de 6,9 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, en plus d'avoir perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et exacerbé l'insécurité alimentaire mondiale.

Mais les économies avancées sont confrontées aux défis d'une forte inflation et les nations les plus pauvres sont accablées par la dette, alors que les États-Unis, l'Union européenne et d'autres repensent leurs relations commerciales avec la Chine.

Les tensions avec la Chine se sont accélérées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, et le président chinois Xi Jinping a promis une amitié sans limites au président russe Vladimir Poutine.

«Le chemin à parcourir — et en particulier le chemin du retour vers une croissance robuste — est difficile et brumeux, et les cordes qui nous unissent sont peut-être plus faibles maintenant qu'elles ne l'étaient il y a quelques années à peine», a prévenu Mme Georgieva dans son discours.

«Ce n'est pas le moment d'être complaisant, a-t-elle souligné. Nous sommes dans un monde plus sujet aux chocs et nous devons nous y préparer.»