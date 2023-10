La classe politique canadienne a unanimement condamné l'attaque-surprise déclenchée par le Hamas contre Israël qui a coûté la vie à au moins 200 citoyens israéliens, samedi.

Le premier ministre Justin Trudeau a fermement critiqué «l’attaque terroriste menée en ce moment contre Israël».

«Cette violence est complètement inacceptable. Nous appuyons pleinement Israël et son droit de se défendre. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées. Les civils doivent être protégés», a-t-il écrit dans un message publié sur X (anciennement Twitter).

Le chef de l’opposition, le conservateur Pierre Poilievre, a lieu aussi condamné «l’invasion d’Israël par les terroristes du Hamas et la violence sadique qu’ils ont ensuite exercée contre des civils innocents».

«Israël a le droit de se défendre contre ces attaques et de répondre aux agresseurs. Les Canadiens s’engagent à être solidaires de toutes les victimes», a-t-il affirmé dans une déclaration.

Le Bloc Québécois a fermement condamné l’attaque terroriste du Hamas contre Israël et sa population civile dans une déclaration. «Les otages doivent être libérés sans délai. Seule la négociation peut permettre l’établissement d’une paix durable dans la région», a écrit le parti.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a quant à lui souligné que «les civils ne devraient jamais être pris pour cible et tous les otages doivent être libérés immédiatement. Nous craignons ce que les jours à venir réservent. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien.»

Affaires Mondiales Canada a exhorté tous Canadiens se retrouvant dans les secteurs concernés de rester extrêmement prudents et de demeurer à l'abri jusqu'à ce qu'ils puissent quitter la zone en sécurité.

Les autorités rappellent que la capacité du gouvernement du Canada à fournir des services consulaires dans la bande de Gaza est limitée. «En cas de déportation, les autorités locales ne sont pas tenues d'informer l'ambassade du Canada à Tel-Aviv ni le bureau de représentation du Canada à Ramallah. Par conséquent, il se peut que les représentants canadiens ne soient pas en mesure de vous fournir une aide consulaire».

Affaires Mondiales a indiqué que 1419 Canadiens enregistrés étaient présents sur le sol israélien et 492 autres dans les Territoires palestiniens.

«Jusqu'à maintenant, on ne signale aucun blessé ou décès parmi ces Canadiens», a écrit l'agence dans un courriel, ajoutant que tout le personnel de l'ambassade canadienne à Tel Aviv et celui du bureau de représentation auprès de l'Autorité palestiniennes à Ramallah étaient sains et saufs.

En après-midi, Air Canada a annoncé la suspension temporaire de ses vols vers Tel Aviv, la capitale israélienne, dès dimanche. Elle surveillera la situation attentivement, s'ajustant à la situation dès que cela sera nécessaire. Elle a mis en place une politique permettant à ses clients d'effectuer des modifications volontaires à leur itinéraire, y compris l'annulation remboursée d'un vol.

«Nous demeurons en contact avec le gouvernement canadien. Air Canada reprendra ses vols vers Tel Aviv dès que la situation se sera stabilisée», a dit un porte-parole.

Les représailles israéliennes ont fait 232 morts et au moins 1700 blessés dans la bande de Gaza, selon le ministre palestinien de la Santé sur place.