Une ordonnance d'urgence interdisant aux gens de réserver des hébergements dans les zones ravagées par les incendies en Colombie-Britannique sera levée à partir de minuit, à l'exception de West Kelowna, selon la ministre de la gestion des urgences.

Bowinn Ma, lors d'une conférence de presse mardi, a déclaré que l'ordonnance avait eu l'effet souhaité en libérant des milliers d'espaces pour les évacués et le personnel d'urgence. Elle ne s'appliquera plus à Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon.

«Je tiens à commencer par remercier tous ceux qui ont suivi les conseils et les ordres. Je suis extrêmement reconnaissante pour le soutien du secteur touristique, pour leur compassion et leur compréhension. Nous savons que ce type d'ordonnances de voyage a un impact sur leur travail et leurs moyens de subsistance», a déclaré Mme Ma.

L'ordonnance a été introduite samedi et limitait les gens à réserver des espaces dans les hôtels, motels, auberges, chambres d'hôtes, auberges de jeunesse, parcs pour véhicules récréatifs et terrains de camping. Les locations à court terme, comme celles réservées via Airbnb ou Vrbo, n'étaient pas incluses.

Bien que l'ordonnance ne reste en vigueur que pour West Kelowna et qu'il n'y ait pas d'interdiction de voyage en soi, Mme Ma a déclaré que la province déconseille fortement les voyages non essentiels à Lake Country et dans la région de Shuswap.

«Ce n'est pas le moment de les visiter», a déclaré Mme Ma. «S'il vous plaît, sachez que la situation est toujours dynamique, il peut encore y avoir des changements.»

Mme Ma a noté que ces changements pourraient inclure la levée complète des restrictions ou l'introduction de nouvelles en fonction de ce que la situation exige alors que la pire saison d'incendies de forêt de l'histoire continue.

L'annonce a été faite alors que Mme Ma, accompagnée du Premier ministre David Eby et d'autres responsables, faisait le tour des zones les plus durement touchées dans l'Okanagan, où près de 200 maisons ont été confirmées comme ayant été endommagées ou détruites.

«Je sais qu'il y a énormément de stress et de frustration pour les familles qui ont été priées de quitter leur domicile, pour les personnes qui ont été priées d'annuler leurs projets de vacances, pour les personnes directement touchées qui savent qu'elles ont perdu leur maison, pour les personnes qui ne savent toujours pas si leur maison est encore debout. C'est une période terrible pour tant de gens», a déclaré M. Eby.

La province demeure en état d'urgence, avec environ 27 000 personnes toujours hors de chez elles et des milliers d'autres en alerte d'évacuation.