La Corée du Nord a déclaré mardi au Japon qu'elle ferait une troisième tentative de lancement d'un satellite espion militaire dans les prochains jours, incitant ses voisins à émettre une demande urgente pour qu'elle ne procède pas au lancement en violation des règles du Conseil de sécurité de l'ONU.

Les garde-côtes japonais ont déclaré que la Corée du Nord avait informé Tokyo de son intention de lancer le satellite entre le 22 et le 30 novembre.

L'avis identifie trois zones maritimes où pourraient tomber les débris de la fusée transportant le satellite. Deux se trouvent dans les eaux situées entre la péninsule coréenne et la Chine et le troisième dans la mer des Philippines, a déclaré le porte-parole des garde-côtes japonais, Kazuo Ogawa.

M. Ogawa a déclaré que ces zones sont les mêmes que celles identifiées par la Corée du Nord pour ses deux précédents lancements de satellites échoués en mai et août, ce qui implique que la troisième tentative aurait une trajectoire de vol similaire. La Corée du Nord a donné au Japon les informations de lancement parce que les garde-côtes japonais coordonnent et distribuent les informations sur la sécurité maritime en Asie de l’Est.

La notification de la Corée du Nord est survenue un jour après que son rival, la Corée du Sud, l'a averti d'annuler ses projets de lancement sous peine de subir les conséquences. L’armée sud-coréenne a suggéré que Séoul suspendrait un accord intercoréen de 2018 visant à réduire les tensions et reprendrait la surveillance aérienne de première ligne et les exercices de tir réel en réponse au lancement d’un satellite nord-coréen.

Des satellites... ou des missiles?

Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent tout lancement de satellite par la Corée du Nord, car ils sont considérés comme une couverture pour tester sa technologie de missiles. La Corée du Nord affirme avoir besoin d’un système de surveillance spatial pour mieux surveiller ses rivaux, mais ceux-ci affirment que les lancements nord-coréens visent également à renforcer son programme de missiles à longue portée.

Depuis l'année dernière, la Corée du Nord a effectué une centaine d'essais de missiles dans le cadre de ses efforts visant à moderniser son arsenal d'armes à capacité nucléaire visant les États-Unis et leurs alliés. De nombreux experts étrangers affirment que la Corée du Nord a encore quelques obstacles technologiques pour posséder des missiles à pointe nucléaire fonctionnels.

Le premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé aux responsables de se coordonner avec d'autres pays pour demander à la Corée du Nord d'annuler son projet de lancement de satellite. Le ministère sud-coréen de l'Unification a déclaré mardi qu'il avait fortement exhorté la Corée du Nord à abandonner le projet de lancement car il constituerait une menace sérieuse à la paix régionale.

Au cours d’entretiens téléphoniques trilatéraux, de hauts responsables du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis ont affirmé leur coopération pour « demander fermement à la Corée du Nord d’annuler » son plan de lancement, selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

«Même si le but est de lancer un satellite, si la technologie des missiles balistiques est utilisée, cela constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est une question qui affecte grandement la sécurité de la population», a déclaré M. Kishida.

Un coup de main de la Russie

Après l'échec du deuxième lancement, la Corée du Nord avait promis qu'un troisième lancement aurait lieu en octobre, mais n'a pas donné suite à son plan sans donner de raison. Des responsables sud-coréens ont récemment déclaré que ce retard était probablement dû au fait que la Corée du Nord recevait une aide technologique russe.

La Corée du Nord et la Russie s’efforcent d’élargir leurs relations face à des confrontations distinctes avec l’Occident – la Corée du Nord à propos de ses ambitions nucléaires et la Russie à propos de son invasion de l’Ukraine.

Les gouvernements étrangers et les experts affirment que la Corée du Nord recherche des technologies russes pour renforcer ses capacités nucléaires et autres capacités militaires en échange de la fourniture d’armes conventionnelles pour soutenir les efforts de guerre de la Russie en Ukraine. Un tel transfert violerait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui interdisent tout commerce d’armes vers et depuis la Corée du Nord.

«Je dirai simplement que notre position est très claire, à savoir que la Russie ne devrait pas fournir à la Corée du Nord une technologie qui violerait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies», a déclaré lundi le porte-parole du Département d'État américain, Matthew Miller.

La Russie et la Corée du Nord ont rejeté le prétendu accord de transfert d’armes comme étant sans fondement. Mais lorsque le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est rendu en Russie en septembre, le président Vladimir Poutine a déclaré aux médias d'État que son pays aiderait la Corée du Nord à construire des satellites.

La Corée du Nord fait l'objet d'une série de sanctions de l'ONU imposées à la suite de ses précédents essais d'armes et lancements de fusées. Mais ses récents tests et ses deux lancements de satellites espions n'ont pas valu de nouvelles sanctions au Nord, car la Russie et la Chine ont bloqué les tentatives des États-Unis et d'autres pays visant à renforcer les sanctions.

Mardi, le porte-avions USS Carl Vinson et son groupement tactique sont arrivés dans un port sud-coréen, démontrant la ferme volonté des alliés de faire face aux menaces nucléaires croissantes de la Corée du Nord, a déclaré la marine sud-coréenne.