La Cour suprême américaine conteste une loi fédérale qui interdit aux personnes de détenir des armes à feu si elles sont sous le coup d'une ordonnance du tribunal de rester à l'écart de leur conjoint, partenaire ou d'autres membres de leur famille. Les juges entendront mardi les arguments dans leur première affaire concernant les armes à feu depuis la décision de l’année dernière qui remettait en question de nombreuses lois sur le contrôle des armes à feu.

La cour d'appel fédérale de la Nouvelle-Orléans a annulé la loi à la suite de l'arrêt Bruen de la Cour suprême en juin 2022. Cette décision de la Haute Cour a non seulement élargi les droits des Américains en matière d'armes à feu en vertu de la Constitution, mais a également modifié la façon dont les tribunaux sont censés évaluer les restrictions sur les armes à feu.

Le juge Clarence Thomas a rejeté le test que les juges avaient longtemps utilisé pour décider si les lois sur les armes à feu étaient constitutionnelles. Plutôt que de se demander si une loi améliore la sécurité publique, les juges devraient uniquement déterminer si elle s’inscrit dans l’histoire nationale de la réglementation des armes à feu, a écrit Thomas.

La décision Bruen a donné lieu à des décisions de tribunaux inférieurs annulant plus d'une douzaine de lois. Il s’agit notamment de restrictions d’âge, d’interdictions des «armes fantômes» artisanales et de l’interdiction de posséder des armes à feu pour les personnes reconnues coupables de crimes non violents ou d’usage de drogues illégales.

La décision du tribunal dans la nouvelle affaire pourrait avoir des répercussions généralisées, notamment sur les poursuites très médiatisées contre Hunter Biden. Le fils du président Joe Biden a été accusé d’avoir acheté une arme à feu alors qu’il était toxicomane, mais ses avocats ont indiqué qu’ils contesteraient l’acte d’accusation comme étant invalide à la suite de la décision Bruen.

Le résultat dépendra probablement des votes du juge en chef John Roberts et du juge Brett Kavanaugh. Ils faisaient partie de la majorité conservatrice de six juges à Bruen, mais Kavanaugh a écrit séparément, rejoint par Roberts, pour souligner que toutes les restrictions sur les armes à feu ne sont pas inconstitutionnelles.

L'affaire Rahimi

L'affaire portée devant le tribunal concerne Zackey Rahimi, qui vivait près de Fort Worth, au Texas. Rahimi a frappé sa petite amie lors d'une dispute dans un parking, puis a tiré avec une arme à feu sur un témoin en décembre 2019, selon des documents judiciaires. Plus tard, Rahimi a appelé sa petite amie et a menacé de lui tirer dessus si elle parlait à quelqu'un de l'agression, a écrit le ministère de la Justice dans son mémoire à la Cour suprême.

La petite amie a obtenu une ordonnance de protection contre lui dans le comté de Tarrant en février 2020.

Onze mois plus tard, Rahimi était suspecté d'autres fusillades lorsque la police a fouillé son appartement et trouvé des armes à feu. Il a finalement plaidé coupable d'avoir violé la loi fédérale. La cour d'appel a annulé cette condamnation en invalidant la loi. La Cour suprême a accepté d’entendre l’appel de l’administration Biden.

Rahimi reste emprisonné au Texas, où il fait face à d'autres accusations criminelles. Dans une lettre qu'il a écrite depuis sa prison l'été dernier, après que la Cour suprême a accepté d'entendre son cas, Rahimi a déclaré qu'il « resterait à l'écart de toutes les armes à feu et armes » une fois qu'il serait libéré. Le New York Times a été le premier à rapporter l'existence de la lettre.

Les armes à feu ont été utilisées dans 57 % des meurtres de conjoints, partenaires intimes, enfants ou proches en 2020, selon les données des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies. Chaque mois, en moyenne, soixante-dix femmes sont abattues par des partenaires intimes, selon l'association de contrôle des armes à feu Everytown for Gun Safety.

Une décision dans l'affaire Rahimi est attendue d'ici le début de l'été.