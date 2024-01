La Cour suprême d’Israël a invalidé lundi un élément clé de la réforme judiciaire controversée du premier ministre Benyamin Nétanyahou, rendant une décision historique qui menace de rouvrir les fissures de la société israélienne qui ont précédé la guerre actuelle du pays contre le Hamas.

La refonte prévue a déclenché des mois de protestations massives, a menacé de déclencher une crise constitutionnelle entre les pouvoirs judiciaire et législatif du gouvernement et a ébranlé la cohésion de la puissante armée.

Ces divisions ont été largement écartées après que des militants du Hamas ont mené une attaque transfrontalière sanglante dans le sud d'Israël le 7 octobre, déclenchant une guerre qui fait rage à Gaza depuis près de trois mois. Mais la décision de justice rendue lundi pourrait raviver ces tensions, même si le pays reste en guerre.

Le ministre de la Justice Yariv Levin, allié du premier ministre Nétanyahou et architecte de la refonte, a fustigé la décision du tribunal, affirmant qu'elle démontrait «le contraire de l'esprit d'unité requis de nos jours pour le succès de nos soldats sur le front».

La décision «ne nous découragera pas», a affirmé M. Levin, sans indiquer si le gouvernement tenterait de relancer son projet à court terme. «Alors que les campagnes se poursuivent sur différents fronts, nous continuerons à agir avec retenue et responsabilité», a-t-il déclaré.

Dans sa décision de lundi, le tribunal a voté de justesse en faveur de l’annulation d’une loi adoptée en juillet qui empêche les juges d’annuler les décisions gouvernementales qu’ils jugent «déraisonnables». Les opposants avaient fait valoir que les efforts de M. Nétanyahou pour supprimer la norme du caractère raisonnable ouvraient la porte à la corruption et à la nomination inappropriée d'amis non qualifiés à des postes importants.

Cette loi était la première d’une refonte prévue du système judiciaire israélien. Cette réforme a été suspendue après que les militants du Hamas ont mené leur attaque du 7 octobre, tuant quelque 1200 personnes et en kidnappant 240 autres. Israël a immédiatement déclaré la guerre et effectué une offensive qui, selon les responsables palestiniens de la santé, a tué près de 22 000 personnes à Gaza.

Dans une décision à huit voix contre sept, les juges de la Cour suprême ont invalidé la loi en raison du «préjudice grave et sans précédent causé au caractère fondamental de l’État d’Israël en tant que pays démocratique».

Les juges ont également voté par 12 voix contre trois, affirmant qu’ils avaient le pouvoir d’abroger les soi-disant «lois fondamentales», des textes législatifs majeurs qui servent de sorte de constitution pour Israël.

Il s’agit d’un coup dur porté à M. Nétanyahou et à ses alliés radicaux, qui affirmaient que c’était le corps législatif national, et non la Haute Cour, qui devait avoir le dernier mot sur la légalité de la législation et d’autres décisions clés. Les juges ont déclaré que la Knesset, ou le Parlement, n’a pas de pouvoir «omnipotent».

Le gouvernement de M. Nétanyahou pourrait chercher à ignorer la décision de lundi, ouvrant ainsi la voie à une crise constitutionnelle sur la question de savoir qui détient l'autorité ultime.

Le premier ministre et ses alliés ont annoncé leur vaste plan de refonte peu après leur arrivée en fonction, il y a un an. Il appelle à limiter le pouvoir des juges, notamment en limitant la capacité de la Cour suprême à contrôler les décisions parlementaires et en modifiant la manière dont les juges sont nommés.

Les partisans ont déclaré que les changements visaient à renforcer la démocratie en limitant l’autorité des juges non élus et en confiant davantage de pouvoirs aux élus. Mais les opposants voient cette refonte comme une prise de pouvoir de M. Nétanyahou, qui est jugé pour corruption, et une attaque contre un organisme de surveillance clé.

Le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël, un groupe de bonne volonté qui s'opposait à la législation, a qualifié l'arrêt de la Cour suprême de «formidable victoire publique pour ceux qui recherchent la démocratie».

«Seul un gouvernement déraisonnable, qui agit de manière déraisonnable, qui prend des mesures déraisonnables, abolit la norme de raisonnabilité», a soutenu le président du groupe, Eliad Shraga.

Tensions avec les réservistes

Avant la guerre entre Israël et le Hamas, des centaines de milliers d’Israéliens descendaient dans la rue pour protester chaque semaine contre le gouvernement. Dans les manifestants se trouvaient des réservistes militaires, parmi lesquels des pilotes de chasse et des membres d'autres unités d'élite, qui ont déclaré qu'ils cesseraient de se présenter au travail si la révision était adoptée. Les réservistes constituent la colonne vertébrale de l’armée israélienne.

Même si les réservistes ont rapidement repris leurs fonctions après les attentats du 7 octobre dans une démonstration d'unité, on ne sait toujours pas ce qui se passerait si les efforts de refonte étaient relancés. Une reprise des manifestations pourrait saper l’unité nationale et affecter l’état de préparation de l’armée si les soldats refusaient de se présenter au travail.

Dans le système israélien, le premier ministre gouverne par le biais d’une coalition majoritaire au Parlement – ce qui lui donne en fait le contrôle des branches exécutive et législative du gouvernement.

En conséquence, la Cour suprême joue un rôle de surveillance essentiel. Les critiques affirment qu’en cherchant à affaiblir le système judiciaire, M. Nétanyahou et ses alliés tentent d’éroder les freins et contrepoids du pays et de consolider le pouvoir sur la troisième branche indépendante du gouvernement.

Les alliés de M. Nétanyahou comprennent un large éventail de partis ultranationalistes et religieux qui ont une liste de griefs contre la Cour.

Ses alliés ont appelé à une augmentation de la construction de colonies en Cisjordanie, à l’annexion du territoire occupé, au maintien des exemptions de conscription militaire pour les hommes ultra-orthodoxes et à la limitation des droits des personnes LGBTQ+ et des Palestiniens.

Les États-Unis avaient précédemment exhorté M. Nétanyahou à suspendre ces projets et à rechercher un large consensus dans l’ensemble du spectre politique.

Le tribunal a rendu sa décision parce que sa présidente sortante, Esther Hayut, prend sa retraite et que lundi était son dernier jour de travail.