Le plus haut tribunal du Massachusetts a confirmé un jugement de près de 37 millions $ US en faveur d'une femme qui affirmait avoir développé un cancer après être passée aux cigarettes Marlboro Light parce qu'elle pensait qu'elles étaient moins dangereuses que les Marlboro Red qu'elle fumait auparavant.

Dans son arrêt unanime rendu mardi, la Cour suprême a déclaré que Patricia Walsh Greene aurait pu fumer moins ou arrêter plus tôt si elle n'avait pas été influencée par les affirmations de Philip Morris selon lesquelles les Marlboro Light étaient plus sûres.

«Philip Morris a affirmé que ces produits, y compris les Marlboro Lights, contenaient moins de goudron et de nicotine et constituaient une alternative plus saine aux cigarettes ordinaires», a écrit le tribunal dans sa décision.

Mais Philip Morris n'a jamais révélé à ses consommateurs que des recherches internes menées à la fin des années 1970 montraient que la fumée des Marlboro Lights était plus susceptible de provoquer des lésions de l'ADN pouvant conduire au cancer, a souligné le tribunal.

Mme Greene a grandi entourée de publicités pour les cigarettes et a fumé sa première Marlboro en 1971, à l'âge de 13 ans, selon le tribunal. Au secondaire, elle fumait un paquet par jour.

Elle a essayé d'arrêter de fumer à plusieurs reprises en utilisant diverses méthodes allant des timbres à la nicotine à l'hypnotisme, avant de réussir à arrêter de fumer pendant une période de neuf mois en 1979 et 1980, selon le tribunal.

Lorsqu'elle a recommencé à fumer après cette pause de neuf mois, elle est passée des cigarettes Marlboro Red aux Marlboro Lights après avoir vu une publicité affirmant qu'elles contenaient moins de goudron et moins de nicotine, selon le tribunal.

Elle a fumé un paquet de Marlboro Lights par jour jusqu'à ce qu'elle arrête définitivement en 1995.

Un cancer du poumon a été diagnostiqué à Mme Greene en 2013. La maladie s'est propagée à son cerveau en 2018, nécessitant de multiples opérations chirurgicales et de la radiothérapie, selon le tribunal.

Mme Greene a d'abord poursuivi Philip Morris devant la Cour supérieure du Middlesex en 2015. L'entreprise a été jugée responsable de complot civil et la plaignante a obtenu le jugement en 2021.

Philip Morris a fait appel, arguant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les jugements rendus à son encontre, et affirmant que les taux d'intérêt qui ont abouti au montant final de la condamnation étaient excessifs.