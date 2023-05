Un procureur a demandé à un tribunal de l'Ontario une peine d'emprisonnement pour l'homme qui a jeté des pierres sur Justin Trudeau lors d'un arrêt électoral en 2021, arguant que ses actions n'étaient pas seulement une agression contre un candidat, mais une agression contre la démocratie.

L'avocat de la défense affirme quant à lui que les problèmes d'impulsivité et de gestion de la colère de son client, l'accusé Shane Marshall, âgé de 26 ans, l'ont emporté lorsqu'il a jeté du gravier sur le premier ministre pendant l'événement qui avait été interrompu par une manifestation à London, en Ontario.

M. Marshall a plaidé coupable de voies de fait simples en mars et devrait recevoir sa peine la semaine prochaine après que des avocats eurent présenté leurs observations devant un juge de la cour provinciale lundi à London.

À lire aussi: L'Ontarien accusé d'avoir lancé du gravier à Justin Trudeau plaide coupable

Le procureur de la Couronne Jeremy Carnegie a demandé une peine de 30 jours de prison, plaidant qu'avec le «vitriol» et la «haine» dans le discours politique qui rapproche le Canada «de plus en plus de la violence», le tribunal devait imposer une peine suffisamment forte pour dissuader les autres de prendre des mesures similaires.

L'avocat de la défense, Luke Reidy, a déclaré que M. Marshall, de St. Thomas, en Ontario, a des remords et devrait être condamné à une peine d'un an avec sursis avec service communautaire obligatoire.

M. Marshall s'est brièvement adressé au tribunal et s'est excusé, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de provoquer «une scène ou de blesser qui que ce soit».