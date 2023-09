Elle n'est pas encore commencée, mais la course à la chefferie au Parti libéral du Québec (PLQ) retenait l'attention, mardi à Saint-Paulin, à l'occasion du caucus pré-sessionnel de la formation politique.

Tour à tour, les députés libéraux se sont présentés devant les journalistes afin de répondre, entre autres, sur les questionnements entourant le ou la futur(e) chef du PLQ.

De nombreux députés ont annoncé dans les dernières semaines qu'ils n'allaient pas se présenter afin de devenir le leader du parti qui est malmené dans les sondages.

Le chef intérimaire, Marc Tanguay, qui a officiellement annoncé la semaine dernière qu'il n'avait pas l'intention de concourir pour devenir chef, s'est montré sûr que «des hommes et des femmes de qualité» allaient confirmer leurs candidatures dans les prochaines semaines.

M. Tanguay a également affirmé que personne au sein du caucus ne lui avait forcé la main pour qu'il clarifie ses intentions quant à une éventuelle candidature. «J'avais laissé la porte ouverte [...] Je ne voulais pas que ça cause de la distraction au sein du parti [...] Rester chef intérimaire est la meilleure décision pour aider le PLQ», a-t-il dit.

Rappelons que des révélations de Radio-Canada ont fait état, la semaine dernière, d'un certain malaise au sein du caucus libéral quant au flou sur les intentions de M. Tanguay.

Le président du caucus, Enrico Ciccone, a invité «tout le monde à se présenter» dans la course à la chefferie tout en soulignant qu'il n'y avait pas «beaucoup» de discussion entourant cette question au sein du parti. «C'est certain que la course à la chefferie s'en vient. Mais il y a beaucoup d'autres dossiers importants, comme l'inflation et la pénurie de main-d'oeuvre», a-t-il expliqué.

Marc Tanguay est devenu récemment le troisième à renoncer à se porter candidat à la chefferie de son parti, après André Fortin et Monsef Derraji.

Le député Frédéric Beauchemin n'a pas encore dévoilé ses intentions.

À cet effet, M. Beauchemin a souligné toujours être en réflexion en ce qui concerne sa candidature. A-t-il senti un intérêt dans le parti en ce qui concerne sa candidature ? «On n’a pas eu de discussions là-dessus, je suis en train de me faire une tête».

Selon lui, les Québécois en région cherchent une alternative à la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

«Si je prends l'analogie du hockey, la "puck" est en plein milieu de la patinoire et elle est libre. Moi, ce que je veux, c'est que le PLQ saute dessus pour qu'on puisse s'assurer de bien représenter l'ensemble du Québec», a-t-il dit.

Pour le moment, il n'y a personne sur la ligne de départ afin de remplacer Dominique Anglade qui a quitté ses fonctions en décembre dernier.

Voyez le récapitulatif de Simon Bourassa au bulletin Noovo Info 17:

Avec des informations de Caroline Plante pour la Presse canadienne