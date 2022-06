Une étude canadienne semble démontrer que contracter la COVID-19 aurait des impacts négatifs sur nos performances au travail, et ce, même après avoir été complètement rétabli.

Ce texte est une traduction d’un article de CTV News.

L’étude, menée par des chercheurs de l’Université de Waterloo, en Ontario, a remarqué que les personnes ayant testé positif à la COVID-19 semblent souffrir plus fréquemment de problèmes de mémoire, d’attention et de concentration. Des problèmes faisant en sorte que ces personnes seraient moins productives lors de leur quart de travail, même après avoir fait l’infection.

L’auteur de l’étude et professeur au département de psychologie à l’Université de Waterloo, James Beck, a expliqué que, puisque ce virus sera présent dans la vie des Canadiens pour plusieurs années, il est important de remédier à ces problèmes cognitifs.

«Il est aujourd’hui très courant de voir une personne attraper la COVID-19, guérir, puis retourner au travail. Cependant, selon notre étude, les gens qui ont contracté la COVID-19 ont affirmé avoir connu plus de difficultés au travail que les personnes qui n’ont jamais eu à lutter contre le virus», a expliqué M. Beck dans un communiqué de presse.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans le journal Scientific Reports le 25 mai dernier.

Les chercheurs ont d’ailleurs récolté ces données auprès de 94 travailleurs à temps plein, âgés de 18 ans et plus, qui ont eu, ou non, la COVID-19 un mois avant le début de l’étude.

Les deux groupes de travailleurs ont été comparés selon des caractéristiques démographiques importantes, affirme le rapport.

L’étude souligne également que les travailleurs étudiés ont attrapé le coronavirus avant le mois de mars 2021, moment où la vaccination est devenue disponible pour les Canadiens.

Les impacts de la COVID au bureau

Comparé au groupe qui n’a jamais eu la COVID-19, M. Beck révèle que l’équipe a trouvé que les personnes ayant contracté le virus ont davantage souffert de troubles cognitifs tels que des pertes de mémoire et d’attention.

L’étude révèle aussi que les travailleurs qui ont fait l’infection ont non seulement noté une baisse significative de leur performance au bureau, mais ils ont également remarqué qu’ils avaient de plus en plus l’intention de démissionner.

Les chercheurs soupçonnent que, puisque les jeunes personnes en bonne santé sont peu susceptibles de mourir ou de souffrir des complications de la COVID-19, ces dernières croient qu'elles ne seront peu ou pas du tout «affectées par le coronavirus si elles sont infectées».

«Nos résultats montrent toutefois que contracter la COVID-19 peut avoir des impacts sur le quotidien des individus, notamment leur efficacité au travail, a lancé l’auteur de l’étude. Il est donc possible qu’au-delà de la santé physique, le virus présente également des risques au bien-être financier des gens.»

Des résultats à considérer pour les employeurs

M. Beck mentionne que les résultats de l’étude seront très importants pour les employeurs et les organisations.

«Les individus qui retournent au bureau après avoir contracté la COVID-19 peuvent éprouver des difficultés à retrouver leur niveau de productivité de pré-COVID. Des accommodations peuvent être nécessaires», a-t-il expliqué par communiqué.

Il peut être nécessaire pour une personne ayant contracté la COVID de réduire ses charges de travail, de prolonger les dates de tombées et de travailler en style hybride, avec l’approbation de l’employeur.

Avec ces changements, les auteurs de l’étude affirment que les employeurs seront en mesure d’aider grandement leurs employés à guérir de ces symptômes de la COVID-19, qui sont encore méconnus.