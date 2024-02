À la suite de l'épidémie de virus Zika et de la pandémie de COVID-19, la communauté scientifique a cru que les infections virales aiguës étaient directement responsables des lésions neurologiques. Or, des chercheurs de l'Université McMaster, en Ontario, viennent de découvrir qu'il pourrait y avoir une autre cause.

Cet article est une traduction du contenu de CTV News.

«Nous voulions comprendre pourquoi tant d'infections virales sont associées à des maladies neurologiques», explique Elizabath Balint, doctorante à l'Université McMaster. «Nos résultats suggèrent que ce n'est pas le virus lui-même qui cause les dommages, mais une population unique de cellules T, qui font partie du système immunitaire, qui est en fait responsable des dommages.



La recherche, publiée lundi dans Nature Communications et dirigée par Balint et Ali Ashkar, professeur au département de médecine de McMaster, s'est concentrée sur le virus Zika. Au cours de leurs tests, ils ont trouvé des cellules T spécifiques au Zika et conçues pour éliminer les cellules infectées, ce à quoi ils s'attendaient. Mais ce n'est pas tout.

«Nous avons identifié des cellules qui ne fonctionnaient pas comme des cellules T normales et qui tuaient de nombreuses cellules qui n'étaient pas infectées par le Zika», explique Balint. Ces cellules sont appelées cellules T NKG2D+CD8+ et leur réaction trop agressive peut provoquer les lésions neurologiques dont souffrent des infections comme le Zika et la COVID-19.

Leur réaction est le résultat de la production par l'organisme de grandes quantités de protéines inflammatoires appelées cytokines. Avec modération, ces protéines aident à coordonner la réponse de l'organisme face à une infection ou une blessure en indiquant aux cellules immunitaires où aller et quoi faire lorsqu'elles arrivent. Mais si elles sont surproduites, les résultats peuvent être dévastateurs.

«Si les cellules immunitaires de notre corps réagissent de manière excessive et produisent trop de cytokines inflammatoires, cela entraînera une activation non spécifique de nos cellules immunitaires qui, à leur tour, provoqueront des dommages collatéraux. Cela peut avoir de graves conséquences si cela se produit dans le cerveau.» - Ali Ashkar, professeur au département de médecine de l'Université McMaster

La découverte de l'équipe de McMaster place la barre plus haut pour les chercheurs et les scientifiques qui souhaitent trouver des traitements pour les maladies neurologiques déclenchées par des infections virales aiguës. Selon M. Ashkar, Mme Balint a déjà expérimenté un anticorps prometteur, qui bloque et traite complètement la neurotoxicité dévastatrice chez les animaux, et qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques pour différentes utilisations chez l'homme.

Mme Balint espère poursuivre ses travaux et trouver un traitement efficace pour l'homme.

«Nous souhaitons étudier plusieurs autres virus, ce qui nous aidera à créer les meilleures options de traitement», explique-t-elle.