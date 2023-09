De nombreuses personnes ont pu profiter de l'été en repoussant les pensées liées à la pandémie. Cependant, cet automne, nous avons constaté une augmentation des cas de COVID-19 au Québec, avec de nouvelles informations sur le comportement actuel du virus et sur la manière dont il devrait être géré.

Mutsumi Takahashi (CTV News) a interviewé le Dr Donald Vin, spécialiste des maladies infectieuses au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), au sujet de la situation actuelle de la COVID-19 et de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les mois à venir.

Cette entrevue a été modifiée pour plus de clarté et de concision. Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Q : Quelle est la situation actuelle de la COVID-19 au Québec et à Montréal ?

R : Eh bien, la situation à Montréal, et en fait, dans toute la province et même dans tout le pays, n'est pas très encourageante. Au Québec, rien que dans la première semaine de septembre, il y a eu 127 000 cas confirmés de COVID. Et pendant cette période, environ 560 000 personnes ont signalé des symptômes respiratoires viraux, mais n'ont pas été testées.

Dans l'ensemble, l'INSPQ estime qu'il y a entre 18 000 et 29 000 nouveaux cas par jour. Et gardez à l'esprit que ces chiffres ne sont qu'une sous-estimation de ce qui se passe réellement. De plus, ils datent de quelques semaines. Mais tout cela nous indique qu'il y a une augmentation significative par rapport à ce qui se passait en août. Pendant la même période, le nombre d'hospitalisations directement causées par la COVID a doublé pour atteindre environ 300 lits. La COVID fait donc son retour.

Q : Mais à quel point les gens sont-ils gravement malades ? Y a-t-il des inquiétudes quant au fait qu'ils rempliront à nouveau les hôpitaux, car vous nous donnez tous ces chiffres, mais la plupart d'entre nous penseraient que cela ne se produit pas.

R : Exactement. C'est donc la question qui nous préoccupe également. Quelle sera la charge pour les hôpitaux, n'est-ce pas ? Eh bien, nous savons que la gravité de la COVID aiguë n'est certainement pas la même qu'au début de la pandémie, où les gens pouvaient rapidement développer une insuffisance respiratoire fulgurante ou avoir besoin de soins intensifs. Mais les gens tombent toujours malades, c'est certain. Vous savez, des personnes en bonne santé autrement attrapent des syndromes grippaux avec de la fièvre, des maux de gorge et des douleurs musculaires. Ils peuvent être affaiblis pendant quelques jours.

Il y a toujours des personnes atteintes de diverses affections médicales sous-jacentes qui développent de la fièvre et des pneumonies à cause de la COVID et qui nécessitent une hospitalisation. Je suis de garde, je peux en témoigner directement. Et si le nombre de cette dernière catégorie continue d'augmenter, les hôpitaux, en particulier ceux qui ont une capacité de lits limitée ou qui sont sous-effectif, auront du mal à fournir des soins dans les semaines à venir.

Q : On entend constamment parler des nouveaux variants. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour les personnes qui ont déjà été vaccinées, pour celles qui ont déjà eu la COVID auparavant ? À quel point sommes-nous protégés ?

R : Le variant actuel qui prédomine et qui pose problème est appelé EG.5.1, et il représente actuellement environ 45 % des souches détectées. Ce variant est préoccupant pour les mêmes raisons que nous avons évoquées pour les variants précédents. Tout d'abord, il est plus transmissible. Cela signifie que si quelqu'un est infecté par ce variant, il est très contagieux et peut facilement le transmettre à d'autres.

Deuxièmement, bien qu'il fasse partie de la famille Omicron, ses mutations lui permettent d'échapper à l'immunité contre la plupart des variants précédents. En d'autres termes, une infection antérieure à la COVID, disons avant environ mai ou juin, c'est à ce moment-là que l'EG.5 a commencé à poser problème, ne semble probablement pas offrir une grande protection contre la maladie si vous êtes infecté maintenant. Bien que le risque de développer une maladie mettant la vie en danger ne soit pas aussi élevé, comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez quand même tomber assez malade. Et bien sûr, il y a toujours le risque de développer l'une des complications de la COVID longue.

Q : Alors, quelles sont les recommandations actuelles en ce qui concerne les vaccinations ?

R : Le 12 septembre, Santé Canada a approuvé une version mise à jour du vaccin COVID de Pfizer et Moderna, qui cible le variant XBB.1.5. Bien que XBB.1.5 et EG.5 ne soient pas exactement la même souche, ils font partie de la même lignée. Et les études montrent que ce vaccin mis à jour, qui sera bientôt disponible, est efficace non seulement contre EG.5, mais aussi contre d'autres variants connexes dont nous n'avons pas encore parlé et qui circulent actuellement. Avec ce vaccin COVID mis à jour, le Comité consultatif national de l'immunisation (NACI) recommande que, à l'automne, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, toutes les personnes âgées de six mois ou plus qui n'ont pas eu d'infection à la COVID ou de dose de vaccin au cours des six derniers mois devraient le recevoir. Il est fortement recommandé pour les personnes qui appartiennent aux groupes à haut risque.

Q : Et que dire du port du masque ? Est-ce quelque chose que nous devrions tous envisager à nouveau ?

R : Dans les endroits où il peut y avoir des personnes malades, je le recommanderais. Dans les milieux hospitaliers, il y a des patients qui peuvent avoir la COVID et la transmettre à d'autres. Il y a des travailleurs de la santé qui peuvent la propager aux patients ou à d'autres travailleurs de la santé. Et il y a des visiteurs qui peuvent apporter la COVID et la transmettre aux patients ou aux travailleurs de la santé. Cela peut non seulement prolonger l'hospitalisation d'un patient parce qu'il tombe malade, mais cela peut aussi rendre les travailleurs de la santé malades et entraîner des sous-effectifs. Donc, dans ce contexte, je recommanderais certainement de porter un masque.

Bien sûr, les personnes malades ne se trouvent pas seulement à l'hôpital, n'est-ce pas ? Idéalement, si vous présentez des symptômes, vous devriez rester à la maison. Et une fois que vous êtes rétabli, vous devriez porter un masque pendant cinq jours de plus lorsque vous êtes en public. Mais cela repose sur un système d'honneur, qui n'est pas toujours prévisible. Donc, au lieu de faire confiance à la foule, il serait peut-être plus prudent de simplement porter un masque en présence d'autres personnes.

