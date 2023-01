Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a pris la parole vendredi devant les médias afin de faire le point sur des préoccupations sanitaires émergentes et a affirmé que la crise des analgésiques pédiatriques était en train de s'estomper au pays.

M. Duclos dit avoir eu l'information de grosses sociétés pharmaceutiques selon laquelle 1,8 million d'unités d'analgésique pour enfant seront disponibles dans les pharmacies canadiennes d'ici la fin du mois de janvier.

«Ce sont des nouvelles encourageantes», de souligner le ministre de la Santé.

M. Duclos a ajouté qu'au cours des deux derniers mois, plus de 3,8 millions d'unités d'analgésique pour enfants ont été mises à la disposition des parents et des soignants «grâce à une augmentation de l'offre nationale».

«Il semblerait que la crise des analgésiques pédiatriques se tasse», a affirmé le ministre de la Santé.

M. Duclos a ajouté qu'Ottawa continuait de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires, dont les fabricants ainsi que les provinces et les territoires, pour pallier les pénuries maintenant et plus tard.

Lors de la conférence de presse, Jean-Yves Duclos était accompagné de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, du Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, et du Dr Matthew Tunis, secrétaire général du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

Prestation dentaire canadienne

Jean-Yves Duclos a profité de la conférence de presse pour faire le point également sur la prestation dentaire canadienne qui, depuis le 1er décembre dernier, aide financièrement certaines familles en défrayant un certain montant lié au dentiste pour les enfants de moins de 12 ans.

Le ministre de la Santé affirme qu’en date du 11 janvier dernier, plus de 90 000 demandes d’aide financière ont été approuvées par le gouvernement du Canada ce qui représente une aide pour environ 146 000 enfants.

Transfert en santé

Concernant le dossier des transferts en santé, qui sème un brin de discorde, Jean-Yves Duclos a affirmé que les discussions continuent «de manière collaborative dans le meilleur intérêt des patients et des travailleurs de la santé.»

Le ministre de la Santé a souligné avoir cinq objectifs en tête, soit réduire les retards au niveau des chirurgies et appuyer les travailleurs de la santé, améliorer l'accès aux soins pour les familles, améliorer les services en santé mentale, aider les canadiens à vieillir dans la dignité et moderniser le système de santé.

«Nous croyons que nous pouvons arriver à une bonne entente, je suis très optimiste», a affirmé M. Duclos.