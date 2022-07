Le porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a rencontré des citoyens dans l'arrondissement Saint-Michel, dimanche, pour parler de la crise du logement à Montréal.

Lors de ces rencontres au Parc Sainte-Bernadette et sur le boulevard Saint-Michel, il en a profité pour aborder les enjeux et solutions pour freiner la crise du logement.

À lire également:

«La crise du logement est sur toutes les lèvres ces jours-ci. Dans des quartiers comme Saint-Michel, la crise du logement ravage le quartier. Les gens nous parlent de leur loyer qui augmente, des expulsions qui se produisent dans leur entourage. Les gens nous parlent de leur crainte de quitter leur logement et de ne pas en trouver un nouveau à un prix raisonnable. Franchement, la situation est terriblement inquiétante», a-t-il affirmé en entrevue téléphonique.

Il a aussi discuté avec des citoyens qui sont sur le point d'être expulsés de leur logement.

«On a rencontré des gens qui se battent contre un grand promoteur immobilier. Ce sont des gens qui habitent parfois depuis 15 ou 20 ans, qui seraient même prêts à accepter une augmentation de loyer raisonnable. [...] C'est vraiment une situation d'exploitation. En ce moment, les gouvernements laissent opérer ces requins et ce n’est pas acceptable parce que le logement est un droit. Les gens devraient pouvoir avoir un toit sur la tête à un prix raisonnable et ce n’est pas ça qui se passe», a déploré le porte-parole de Québec Solidaire qui insiste sur le fait que cette crise touche autant les milieux défavorisés que la classe moyenne.

Je conseille à François Legault d’aller faire un tour dans Saint-Michel avec René-Chantal Belinga. Là-bas, tout le monde a une histoire d’expulsion ou de hausse de loyer abusive.



La crise du logement, c’est leur quotidien. On a besoin d’un gouvernement solidaire pour la régler. pic.twitter.com/7jWZuhAJIw — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) July 3, 2022

Sur le terrain, M. Nadeau-Dubois a rapporté qu'une question revenait souvent: «comment ça se fait que les gouvernements ne fassent rien et que le Québec soit en crise du logement de manière aussi radicale?» Pour lui, le logement devra être au cœur des priorités dans la prochaine campagne électorale. «On ne peut plus se contenter d'en parler seulement autour du 1er juillet», a-t-il ajouté.

«Ce n’est plus un problème montréalais»

Cette crise aurait empiré au fur et à mesure des années. Selon QS, la CAQ aurait nié «l'existence d'une crise du logement» pendant trois ans et demi.

«Dans les derniers jours, ils annoncent des mesures d'urgence, mais pendant tout leur mandat, ils ont même nié l'existence d'un problème. Ça démontre à quel point ils sont déconnectés de la réalité des gens. Les libéraux, avant eux, n’avaient pas fait mieux. Ils avaient sous-investi pendant des décennies en logements abordables et logements sociaux. Il y a beaucoup de travail à faire dans les prochaines années pour corriger cette tendance», a dénoncé. M. Nadeau-Dubois.

«La crise du logement n’est plus un problème montréalais, c'est un problème national. C'est pour cela que ça prend un gouvernement à Québec qui s'en occupe parce que ça fait très mal dans toutes les régions», a-t-il précisé.

Renée-Chantal Belinga, candidate pour QS dans Viau était également présente aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois pour entendre les citoyens. | Crédits Photo: Québec solidaire

Son parti souhaite régler la question en mettant le logement comme l'une de leurs priorités. «On a des solutions, on a une équipe pour s'en occuper et on ne laissera pas tomber les gens qui sont victimes de la crise», a-t-il ajouté.

Ainsi, ils proposent des solutions à court terme pour «limiter les dégâts de la crise» et les solutions à long terme pour «éviter de nouvelles crises».

«À court terme, il faut contrôler les loyers pour empêcher les hausses abusives de loyer. Il faut aussi serrer la vis à Airbnb qui ravage bien des quartiers et mettre en place un moratoire sur les fameuses rénovictions [...] À moyen ou long terme, il n’y a pas de baguette magique. Il faut construire massivement des logements sociaux et des logements abordables au Québec. Il faut les construire plus rapidement parce que si on n’ajoute pas des logements au Québec, on va rester coincé dans la crise du logement», a expliqué le porte-parole de QS.

M. Nadeau-Dubois va poursuivre les rencontres citoyennes cette semaine. Il sera de passage jeudi à Verdun et vendredi à Sherbrooke.

À VOIR | Crise du logement ou crise de l'abordabilité?