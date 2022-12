La croissance démographique du Québec est en train de progressivement retrouver son rythme pré-2020, signe que le Québec reprend de la vitesse après avoir été contraint de se mettre «sur pause» en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est ce qu’on apprend dans le plus récent Bilan démographique du Québec effectué par l'Institut de la statistique du Québec et rendu public jeudi.

Les données indiquent que la croissance s'est accélérée alors que la population totale à l'échelle provinciale est estimée au 1er juillet à 8 695 650 personnes, une augmentation d'un peu plus de 58 000 depuis le début de l'année.

À lire | Français, immigration et santé: Legault veut talonner Trudeau

«Cette hausse est la plus élevée jamais enregistrée pour un seul semestre. Elle équivaut déjà pratiquement à celle de l’année 2021 en entier et surpasse celle de 2020», fait-on savoir dans les documents d’analyse.

Gains migratoires

En 2021, le Québec assistait à une hausse de 58 600 personnes à sa population alors que l’on souhaitait la bienvenue à 43 600 immigrants en plus d’enregistrer un accroissement naturel de 15 000 personnes.

Ce sont aussi les gains migratoires «élevés» qui expliqueraient la «vigueur» de la croissance démographique en 2022. «Le nombre d’immigrants admis au Québec a atteint un niveau record, et le solde des résidents non permanents s’est fortement redressé pour atteindre les niveaux prépandémiques», précise le bilan.

À noter que toutes les provinces du Canada ont connu une hausse. Le Québec se retrouve toutefois presque en fin de peloton des provinces alors que le taux d’accroissement est l’un des moins élevés. Le poids démographique du Québec dans l’ensemble du Canada se situait au 1er juillet à 22,3 %.

Les plus récentes projections démographiques font état de 10 millions d'habitants en 2066. «En 2066, la population du Québec compterait 1,4 million de personnes de plus qu’en 2021 et, à lui seul, le groupe des 65 ans et plus connaîtrait une croissance de 1,0 million de personnes. La part des aînés dans la population grimperait ainsi à 27 % en 2066, et elle atteindrait déjà 25 % en 2031», mentionne l'ISQ.

Sur le plan des migrations interprovinciales, le Québec affiche également une embellie avec des pertes de 2200 personnes l’année dernière, «soit parmi les plus faibles jamais enregistrées», note l’ISQ.

Si en 2021 les décès ont diminué et les naissances ont augmenté, le dernier bilan démographique pointe vers un effet inverse pour les premiers mois de l'année en cours.

Par ailleurs, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus surpasse pour la première fois le nombre de jeunes de moins de 20 ans.

Avec des informations de la Presse canadienne