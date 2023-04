Des cours d'eau et des lacs de quelques régions du Québec restaient sous la surveillance particulière de la Sécurité publique, mardi matin, alors que les prévisions météorologiques annonçaient des précipitations moins abondantes dans la plupart d’entre elles.

En fin de nuit, six inondations moyennes et une quinzaine d’inondations mineures étaient observées. La situation semblait généralement stable en comparaison avec celle signalée 24 heures plus tôt.

La rivière des Outaouais était sortie de son lit à trois endroits. Dans la région de Montréal, quatre inondations étaient relevées sur les berges du lac des Deux-Montagnes et une autre le long de la rivière des Prairies. Dans les Laurentides, la crue de la rivière du Nord a provoqué des inondations à Saint-Jérôme et à Sainte-Agathe-des-Monts.

Dans Lanaudière et en Mauricie, des débordements du lac Maskinongé et de la rivière Maskinongé ont été constatés. Il en a été de même pour la rivière Ouareau, à Rawdon, et la rivière L’Assomption, à Joliette.

Et dans la région de Québec, la crue de la rivière Saint-Charles a provoqué une inondation mineure.

Les avertissements de pluie avaient été levés mardi matin par Environnement Canada pour les régions de Lanaudière et de la Mauricie, de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale, mais ils restaient en vigueur pour celle de Charlevoix.

Pour sa part, la Commission de planification et de la régularisation de la rivière des Outaouais prévoyait lundi que les niveaux et débits de l'eau étaient en train de se stabiliser dans la plupart des endroits le long du tronçon principal de la rivière des Outaouais.

Cette observation était valable de Mattawa, à environ 300 kilomètres au nord-ouest d'Ottawa, jusque dans la région de Montréal. Le volume d'eau provenant de la fonte des neiges dans le centre de l'imposant bassin versant de la rivière des Outaouais était en décroissance.

La Commission ajoutait que les niveaux devraient demeurer stables ou être légèrement à la baisse au cours des prochains jours dans tous les endroits le long du tronçon principal de la rivière des Outaouais.

La Sécurité publique maintient la surveillance de plusieurs autres cours d’eau, car il reste possible qu’ils sortent de leur lit. C’est notamment le cas du fleuve Saint-Laurent à cinq endroits, sur l’île de Montréal, à Sorel-Tracy, à Lanoraie, à Bécancour et à Trois-Rivières, de même que pour quelques rivières en Outaouais, en Beauce et dans la région de Québec.