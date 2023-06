Après une année particulièrement difficile en 2020, en raison des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, l'activité économique liée à la culture et au sport a commencé à se redresser au Canada en 2021, selon les plus récentes données de Statistique Canada.

L'agence fédérale précise que le PIB du Canada attribuable à la culture et au sport a augmenté de 8,2% en 2021 pour atteindre 60,9 milliards de dollars.

Malgré cette augmentation — l'une des plus fortes hausses annuelles — l'activité économique de la culture et du sport est demeurée inférieure aux niveaux observés avant la pandémie, en 2019.

Retour des emplois

Après avoir perdu environ 99 000 emplois entre 2019 et 2020, principalement sous l'effet des restrictions liées à la pandémie, les secteurs de la culture et du sport ont repris du poil de la bête en 2021. Selon Statistique Canada, l'emploi s'est en effet accru de 10,6 %, ce qui représente une hausse d'environ 69 500 emplois.

«Compte tenu du retour progressif à la pleine ouverture de l'économie en 2022, des rebonds considérables devraient se poursuivre quant au PIB et à l'emploi de la culture et du sport», précise-t-on dans le bilan de Statistique Canada.

Du positif pour la culture

Les données de Statistique Canada démontrent que le PIB nominal de la culture au Canada a augmenté de 8,3 % pour atteindre 54,8 milliards de dollars en 2021. Le domaine de l'audiovisuel et des médias interactifs et celui des arts visuels et appliqués ont contribué le plus à cette augmentation.

«Le maintien des restrictions visant l'assistance lors d'événements au cours de l'année a propulsé la culture vers l'espace numérique, ce qui a probablement alimenté la croissance des industries du développement de logiciels et des services informatiques», ajoute l'agence fédérale tout en précisant qu'à l'échelle des sous-domaines, «celui des films et vidéos et celui de la radiotélédiffusion ont principalement contribué à cette croissance.»

À l'instar du PIB, le nombre d'emplois dans le secteur de la culture a augmenté de 11 % pour s'établir à 634 431 en 2021.

«Les emplois dans le secteur de la culture ont représenté 3,3 % de tous les emplois au Canada. La croissance a été alimentée par l'augmentation du nombre d'emplois dans le domaine de l'audiovisuel et des médias interactifs et dans celui des arts visuels et appliqués.»

Reprise dans le secteur du sport au Canada

Le PIB du sport a augmenté de 7 % en 2021 pour atteindre 6,2 milliards de dollars.

La gouvernance du sport a connu la plus forte hausse et a enregistré une croissance du PIB de 8,6 %. Les sports organisés ont également enregistré une forte hausse, leur PIB en progression de 7,4 %.

«Malgré ces augmentations, le PIB du sport est demeuré inférieur aux niveaux observés en 2019 avant la pandémie, car de nombreuses restrictions liées à la COVID-19, en particulier en ce qui a trait à l'assistance à des événements sportifs professionnels, sont demeurées en place à divers degrés», précise Statistique Canada.

L'emploi dans le sport a augmenté dans tous les sous-domaines en 2021. Au total, le nombre d'emplois liés au sport a augmenté de 7,7 % par rapport à 2020 pour se chiffrer à 88 794. Les emplois dans le sous-domaine des sports organisés, malgré une hausse en 2021, sont demeurés inférieurs aux niveaux affichés avant la pandémie en partie en raison des diverses restrictions relatives au nombre de spectateurs autorisés aux événements.

Des hausses partout au Canada, mais à des degrés divers

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont connu des hausses en 2021 par rapport à l'activité économique de la culture et du sport, mais à des degrés divers.

Certaines des plus fortes augmentations du PIB de la culture ont été observées en Colombie-Britannique, suivie du Québec et de l'Ontario, soit les trois plus grandes provinces du Canada.

Au chapitre de l'emploi, les provinces et les territoires dans leur ensemble ont affiché des hausses de l'emploi.

Toutes les provinces et tous les territoires ont connu aussi une augmentation du PIB du sport.

L'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ont enregistré les hausses les plus importantes. En ce qui concerne l'emploi, des augmentations attribuables au secteur du sport ont été observées dans toutes les provinces et tous les territoires.