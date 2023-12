La Régie de l'énergie du Canada a rejeté une demande de modification présentée par Trans Mountain Corp. concernant un tronçon de pipeline en Colombie-Britannique.

Selon la société, cela pourrait retarder la construction du projet d'agrandissement en cours et repousser la date de démarrage du pipeline.

La Régie de l'énergie du Canada a rendu sa décision mardi, mais – par souci d’opportunité – n’a pas fourni les raisons de sa décision. Elle a indiqué qu'elle fournirait ses raisons écrites à une date ultérieure.

La société d'État avait précédemment averti que si sa demande de dérogation n'était pas accordée, elle pourrait ne pas être en mesure de terminer le projet d'agrandissement de Trans Mountain à temps pour la date de début prévue au premier trimestre de 2024.

Après que Trans Mountain Corp. a déclaré avoir rencontré ce qu'elle a appelé des difficultés de construction liées à la présence de roches massives entre Chilliwack et Hope, en Colombie-Britannique, elle a demandé l'autorisation d'utiliser un diamètre, une épaisseur de paroi et un revêtement différents pour une section de pipeline de 2300 mètres que ceux pour lesquels elle avait été initialement approuvée.

Lors d'une récente audience, Trans Mountain Corp. a déclaré que le refus de la dérogation pourrait ajouter 55 à 60 jours supplémentaires au calendrier de construction du projet.

Le directeur de l'exécution du projet, Corey Goulet, a mentionné lors de l'audience que Trans Mountain pourrait ne pas être en mesure de terminer le projet à temps pour la date de début prévue.

«Nous serions au moins, vous savez, un mois après notre plan, peut-être plus», a déclaré M. Goulet, selon la transcription officielle de l'audience.

Ce développement n'est que le dernier d'une série d'obstacles liés à la construction qui ont entravé le projet d'agrandissement de Trans Mountain.

Les coûts ont grimpé

Ce pipeline est le seul du Canada menant à la côte ouest. Son expansion augmentera la capacité du pipeline à 890 000 barils par jour contre 300 000 b/j actuellement et améliorera l'accès aux marchés d'exportation pour les sociétés pétrolières canadiennes.

Mais les coûts du projet ont grimpé au cours de la construction, passant d'une estimation initiale de 5,4 milliards $ à la plus récente estimation de 30,9 milliards $.

Plus tôt cet automne, Trans Mountain Corp. a également demandé à l'organisme de réglementation l'autorisation de modifier le tracé d'un tronçon de canalisation de 1,3 km dans la région de Jacko Lake, près de Kamloops, en Colombie-Britannique, en raison de difficultés à forer un tunnel.

L'organisme de régulation a accédé à cette demande, bien qu'une première nation de la Colombie-Britannique se soit opposée à la modification du tracé.

Trans Mountain a fait une course contre la montre pour terminer le projet dans les délais prévus afin d'éviter des dépassements de coûts supplémentaires ainsi que la perte de revenus d'environ 200 millions $ par mois qu'elle subirait si le pipeline ne commençait pas à expédier du pétrole aussi tôt que prévu.

Plusieurs expéditeurs de pétrole qui utilisent le pipeline Trans Mountain ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité d'un retard potentiel dans la date de mise en service du pipeline.

La semaine dernière, un groupe d'expéditeurs de pétrole, dont Canadian Natural Resources Ltd., Marathon Petroleum, Parkland Refining, PetroChina Canada Ltd. et Suncor Energy Inc., ont écrit une lettre à la Régie de l'énergie du Canada soulignant l'importance d'achever en temps opportun le projet d'agrandissement du pipeline.

«Cependant, si l'écart entraîne des effets négatifs ou des impacts imprévus affectant les expéditeurs, il est impératif que Trans Mountain assume l'entière responsabilité de remédier à ces problèmes en temps opportun et de manière raisonnable et à ses seuls frais, risques et dépenses», précise la lettre des expéditeurs de pétrole.

Trans Mountain a témoigné à l’audience que l’utilisation d’un diamètre et d’une épaisseur de conduite différents pour une section de 2300 mètres du projet ne réduirait pas les volumes globaux de pétrole qui pourraient être transportés par le pipeline agrandi.