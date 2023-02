Nommée jeudi par le gouvernement Trudeau, la démission de la nouvelle conseillère spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie Amira Elghawaby est déjà réclamée par le ministre québécois de la Laïcité, Jean-François Roberge.

Dans une déclaration écrite, celui-ci exige des excuses de la part de la journaliste et militante pour des propos qu'elle a tenus dans une chronique publiée dans le Ottawa Citizen en juillet 2019 et dans laquelle elle affirme que la loi 21, qui empêcherait les employés de la fonction publique en position d'autorité, comme les enseignants, d'arborer des signes religieux, encouragerait la «tyrannie de la majorité».

Voyez le reportage de Sabrina Rivet et de Simon Bourassa sur ce sujet dans la vidéo:



«La majorité des Québécois sont [guidés] par un sentiment antimusulman», écrivait-elle conjointement avec le président du Réseau canadien anti-haine Bernie Farber, appuyant son propos par un sondage Léger indiquant que 88 % des Québécois ayant une perception négative de l'Islam étaient en faveur de la loi.

Vendredi, Mme Elghawaby a nuancé ses propos sur Twitter. «Je ne crois pas que les Québécois sont islamophobes; mes commentaires passés faisaient référence à un sondage au sujet de la loi 21», avait écrit la représentante spéciale, ajoutant qu'elle travaillerait «avec les partenaires de toutes les provinces et régions pour [s]'assurer que nous combattons directement le racisme.»

I don’t believe that Quebecers are islamophobic my past comments were in reference to a poll on Bill 21. I will work with partners from all provinces and regions to make sure we address racism head on.