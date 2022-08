La dépouille d'un prêtre qui aurait abusé sexuellement des enfants autochtones au Québec a été exhumée mercredi matin.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

«Nous n'avons jamais accepté qu'il soit enterré ici», a avoué un membre de la communauté, Kahnekaken:re Lahache. «Nous avons nos femmes autochtones qui n'avaient pas le droit d'être enterrées ici parce qu'elles se sont mariées ailleurs, mais elles ont laissé le prêtre être enterré ici. Elles ont même supplié pour qu'il soit enterré ici, ce qui n'était pas correct.»

Le père Léon Lajoie, prêtre jésuite, a été enterré sur le terrain de l'Église catholique Saint-François-Xavier à Kahnawake en 1999.

Après que des allégations d'agression sexuelle ont fait surface l'année dernière, la communauté Kanien'kehá:ka (Mohawk) de la Rive-Sud de Montréal a été invitée à voter sur ce qu'il fallait faire de sa dépouille.

Cette question a divisé de nombreux membres de la communauté et l'exhumation «était une idée proposée par des membres de la communauté, des victimes présumées et des partisans», selon Tonya Perron, l'un des chefs élus du Conseil des Mohawks.

Ses restes seront déplacés dans un cimetière jésuite à Saint-Jérôme, au Québec.

En réponse aux allégations, les Jésuites du Canada ont déclaré : «Nous n'avons trouvé aucune correspondance contenant des plaintes de violation des limites ou d'abus au cours de sa longue carrière de prêtre jésuite. Nous traitons toutes les allégations d'abus sexuels ou autres avec le plus grand sérieux et la plus grande préoccupation.»

Le groupe a engagé le cabinet indépendant King International Advisory Group pour enquêter sur les allégations.

Dans son rapport final, le groupe a expliqué avoir réussi à identifier trois victimes, tout en notant que «jusqu'à 20 personnes se sont manifestées auprès des membres d'un groupe de protestation communautaire qui s'est formé après la découverte [d'un charnier] à Kamloops en mai 2021.»

Deux victimes présumées ont participé à l'enquête, tandis que les autres ne se sont pas manifestées, «et n'ont pas été identifiées si elles existent.»

La conclusion était que l'enquête n'a pas «soutenu une quelconque allégation d'abus sexuel dans l'enfance par le père Leon Lajoie.»

Néanmoins, Melissa Montour, porte-parole du groupe qui a demandé l'exhumation de Lajoie, soutient que les allégations d'abus sexuels contre le prêtre étaient bien connues dans la communauté.

«C'est un traumatisme», dit-elle. «Ces choses sont des déclencheurs de l'histoire sombre et non dite à travers ce pays.»

Le père Lajoie a été affecté à Kahnawake de 1961 à 1996.