Le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) dévoilaient jeudi les responsabilités de leurs élus pour la 43e législature. Alors qu'on notait l'absence de Marie-Claude Nichols dans le cabinet fantôme du PLQ, voilà que la députée est expulsée du caucus libéral.

La nouvelle a été confirmée par le président du caucus, Enrico Ciccone. «Je vous informe que Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, ne fait plus partie du caucus du Parti libéral du Québec. Cette décision est effective immédiatement», a simplement mentionné M. Ciccone dans un communiqué transmis en début d'après-midi.

Marie-Claude Nichols siégera désormais comme députée indépendante.

Jeudi, lors de la présentation de l'équipe de porte-parole du PLQ, nous notions l'absence au tableau de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols.

La Presse canadienne avance qu'il existe de vives tensions entre la cheffe du PLQ, Dominique Anglade et Mme Nichols. Mme Anglade a nommé le député de Viau, Frantz Benjamin à titre de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale alors que Marie-Claude Nichols convoitait le poste. Mme Nichols aurait refusé de devenir porte-parole du PLQ en Transports et n'aurait pas reçu d'autre offre. Dans le mandat précédent, Mme Nichols, élue pour la première fois en 2014, avait été critique libérale en matière d'Habitation et de Logement.

Cabinet fantôme

La cheffe du PLQ, Dominique Anglade, mise sur une équipe qui, selon elle, «déploiera toute son énergie au service des citoyens de toutes les régions du Québec Grâce à leur mélange d'expérience de vie et d'expérience parlementaire».

Voici l'équipe du PLQ :

Marc Tanguay, (LaFontaine)

Leader, Transports et mobilité durable, Institutions démocratiques, Relations canadiennes et francophonie canadienne, Loi électorale, Accès à l'information et protection des renseignements personnels, Éthique, Capitale-Nationale

Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger)

Whip en chef de l'opposition officielle, Immigration, francisation et intégration

Enrico Ciccone (Marquette)

Président du caucus, Sports, Loisir, Plein air et Saines habitudes de vie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine





Monsef Derraji (Nelligan)

Leader adjoint, Santé





André A. Morin (Acadie)

Justice, Relations avec les Premières nations et Inuit, Nord-du-Québec





Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

Emploi, Travail, Jeunesse, Langue française, Métropole





Sona Lakhoyan Olivier (Chomedey)

Tourisme, Laurentides, Lanaudière





Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)

Services sociaux, Santé mentale, Personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Lutte contre le racisme





Gregory Kelley (Jacques-Cartier)

Solidarité sociale et action communautaire, Ressources naturelles, Côte-Nord





Linda Caron (La Pinière)

Aînés, proches aidants et soins à domicile, Montérégie





Frédéric Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys)

Finances, Conseil du Trésor et Administration gouvernementale, Infrastructures, Cybersécurité et Numérique, Estrie, Saguenay–Lac-Saint-Jean





Virginie Dufour (Mille-Iles)

Affaires municipales et Habitation, Laval





Michelle Setlakwe (Mont-Royal-Outremont)

Culture et Communications, Relations internationales et Francophonie, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec





Désirée McGraw (Notre-Dame-De-Grâce)

Environnement et lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs, Relations avec les Québécois d'expression anglaise





André Fortin (Pontiac)

Économie, Innovation, Énergie, Forêt, Développement économique régional, Agriculture, Pêcheries et alimentation, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue





Brigitte Garceau (Robert-Baldwin)

Famille, Condition féminine, Protection de la jeunesse, Suivi du rapport Rebâtir la confiance





Marwah Rizqy (Saint-Laurent)

Éducation et enseignement supérieur





Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)

Sécurité publique, Communauté 2SLGBTQIA+

Les choix de Québec solidaire

Les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont aussi dévoilé jeudi les responsabilités confiées aux onze élus de leur formation au sein du caucus pour la prochaine session parlementaire.

Gabriel Nadeau-Dubois, élu dans Gouin, agira bien évidemment comme chef parlementaire de Québec solidaire et sera le porte-parole pour la Lutte contre les changements climatiques.

Son homologue féminin, Manon Massé, élue dans Sainte-Marie/Saint-Jacques, obtient pour sa part la garde des Relations avec les Premières nations et les Inuits, des Services sociaux en Déficience intellectuelle et TSA (DI-TSA), de la Santé mentale, des Communautés LGBTQ+, de la Solidarité sociale et Action communautaire et de l’Itinérance.

Voici les responsabilités confiées aux autres élus(es) de Québec solidaire :

Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)

Leader parlementaire de Québec solidaire

Travail, Emploi, Enseignement supérieur, Laïcité





Haroun Bouazzi (Maurice-Richard)

Finances, Économie et Innovation, Énergie, Cybersécurité et Numérique, Relations internationales et Francophonie





Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)

Logement et Habitation, Immigration, Francisation et Intégration, Lutte contre le racisme, Sécurité publique





Ruba Ghazal (Mercier)

Éducation, Culture et Communications, Langue française, Condition féminine





Etienne Grandmont (Taschereau)

Transports et mobilité durable, Infrastructures, Affaires municipales, Développement économique régional, Tourisme





Christine Labrie (Sherbrooke)

Conseil du trésor et administration gouvernementale, Services sociaux, Aîné-es, Justice





Vincent Marissal (Rosemont)

Santé, Éthique, Métropole, Sports, Loisirs et plein air





Alejandra Zaga Mendez (Verdun)

Environnement, Faune et Parcs, Ressources naturelles et forêts, Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Jeunesse, Relations avec les Québécois-es d’expression anglaise





Sol Zanetti (Jean-Lesage)

Souveraineté et relations intergouvernementales canadiennes, Institutions démocratiques, Accès à l’information et protection des renseignements personnels, Famille; Capitale-Nationale

«La voix de l'environnement»

Gabriel Nadeau-Dubois est d’avis que le choix des responsabilités pour les élus(es) de Québec solidaire répond bien au mandat de l’organisation, soit «être la voix de l’environnement à l’Assemblée nationale».

«Avec Alejandra Zaga Mendez à l’Environnement, Étienne Grandmont aux Transports et Haroun Bouazzi à l’Énergie, le comité sur la transition écologique de la CAQ n’aura pas de chèque en blanc. Québec solidaire va être une opposition constructive et combative, toujours prête à collaborer pour faire avancer la lutte aux changements climatiques et toujours prête à se battre quand la CAQ voudra nous faire reculer », déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

Pour sa part, Manon Massé se dit «très fière» de l’équipe que présente Québec solidaire à la population québécoise.

«Québec solidaire sera au front dans les prochains mois pour parler de logement, de santé mentale, d’environnement et de coût de la vie. Les responsabilités ont été soigneusement distribuées selon les forces, les compétences et les intérêts de chaque député. Ça fait un cabinet fantôme extrêmement motivé et efficace», ajoute Manon Massé.

Avec des informations de La Presse canadienne