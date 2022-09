La dette à la consommation totale a encore augmenté au Canada au second trimestre de l’année en cours, cette fois de 8,2 % par rapport à l’an dernier, selon le plus récent rapport de la firme d’analyse financière Equifax Canada.

Pendant la même période, l’augmentation des nouveaux prêts et la hausse des dépenses liées à l’inflation ont fait croître de 5,2 % l’endettement non hypothécaire des Canadiens, qui s’élève maintenant à 21 128 $ par consommateur. Ce montant s’est établi à 18 429 $ au Québec, le deuxième plus faible parmi les provinces canadiennes, comparativement à 20 701 $ en Nouvelle-Écosse, 21 888 $ au Nouveau-Brunswick et 22 239 $ à l’Île-du-Prince-Édouard.

Equifax Canada a observé que les soldes de cartes de crédit ont atteint leur plus haut niveau au pays en près de trois ans; ils ont augmenté de 6,4 % par rapport au premier trimestre. Les dépenses par cartes de crédit ont ainsi atteint des sommets historiques.

Rebecca Oakes, vice-présidente, analyses avancées chez Equifax Canada, signale que la forte demande pour les cartes de crédit se traduit par un marché concurrentiel pour les prêteurs. Par conséquent, les limites de crédit offertes pour les nouvelles cartes sont beaucoup plus élevées; cette limite moyenne est supérieure à 5800 $, le montant le plus élevé des sept dernières années.

Par ailleurs, le volume de nouveaux prêts hypothécaires a chuté de 16,4% au deuxième trimestre de 2022 par rapport aux sommets atteints au deuxième trimestre de 2021. Equifax Canada estime que les prix élevés des maisons ont eu une incidence sur l’abordabilité, mais le montant moyen des prêts des acheteurs d’une première maison n’a diminué que de 0,5 % par rapport au trimestre précédent et leurs paiements mensuels moyens ont augmenté de 10%.

