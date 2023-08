La principale fédération mondiale d'échecs a décidé que les femmes transgenres ne pourront pas participer à ses événements officiels pour femmes avant qu'une évaluation du changement de genre ne soit effectuée par ses responsables.

La décision de la Fédération internationale des échecs (FIDE), basée à Lausanne, en Suisse, a été publiée lundi et a suscité des critiques de la part de groupes de défense des droits et de partisans des droits des personnes transgenres.



La FIDE a affirmé qu'elle et ses fédérations membres ont de plus en plus reçu des demandes de reconnaissance de joueuses s'identifiant comme transgenres, et que la participation des femmes transgenres dépendrait d'une analyse des cas individuels pouvant prendre jusqu'à deux ans.

«Le changement de genre est un changement qui a un impact significatif sur le statut d'un joueur et son admissibilité future aux tournois, il ne peut donc être effectué que s'il existe une preuve pertinente du changement fournie», a expliqué la FIDE.

«Dans le cas où le genre a été modifié d'homme à femme, le joueur n'a pas le droit de participer aux événements officiels de la FIDE pour les femmes jusqu'à ce qu'une décision ultérieure de la FIDE soit prise», a-t-on ajouté.

Les détenteurs de titres féminins qui changent de genre pour devenir des hommes verraient ces titres «abolis», a déclaré la fédération, tout en laissant la possibilité d'une réintégration «si la personne redevient une femme».

«Si un joueur a changé de genre d'homme en femme, tous les titres précédents restent éligibles», a mentionné la fédération.

Il a reconnu que ces questions concernant les joueurs transgenres étaient un «problème évolutif pour les échecs» et que «d'autres politiques pourraient devoir être élaborées à l'avenir».

Dans une réponse écrite à l'Associated Press, demandant une explication sur la décision, le bureau de presse de la fédération a dit : «permettez-nous de clarifier que les nouvelles réglementations visent à définir clairement la procédure permettant à une personne qui a officiellement changé de genre de le faire savoir dans l'annuaire de la FIDE.»

L'absence de telles réglementations a provoqué «une ambiguïté», a-t-on écrit, et par conséquent, «un ordre établi était nécessaire pour garantir le droit des joueurs transgenres à être correctement représentés sur le registre officiel de la FIDE.»

La FIDE a mentionné que tout joueur transgenre était autorisé à participer à la section «ouverte» de ses tournois d'échecs.

«Deux ans sont une période raisonnable pour les analyses approfondies de ces développements», a déclaré la fédération. «Cela permet de fixer une certaine échéance pour une nouvelle réitération de ces politiques, sans se précipiter.»

La nouvelle de la décision intervient alors que la fédération organise un événement de la Coupe du Monde en Azerbaïdjan où des joueurs de premier plan, dont le Grand Maître Magnus Carlsen de Norvège, classé numéro 1, sont présents.

La fédération organise des compétitions ouvertes qui permettent à tous les joueurs de participer, ainsi que des catégories spécialisées, telles que les femmes, les jeunes joueurs et même les ordinateurs.

De nombreux sports impliquant une activité physique intense - ce qui n'est pas le cas aux échecs - ont eu du mal à formuler des politiques à l'égard des athlètes transgenres ces dernières années.

L'Union Cycliste Internationale a rejoint les instances dirigeantes de l'athlétisme et de la natation en tant que sports olympiques de premier plan à aborder la question des athlètes transgenres et de l'équité dans les épreuves féminines.

Le mois dernier, la fédération cycliste a décidé que les athlètes transgenres féminines qui ont fait une transition après la puberté masculine, ne pourront plus participer aux courses féminines.