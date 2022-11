La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a récemment été vue en public pour la première fois sur un site de lancement de missiles, est son deuxième enfant, a affirmé mardi l'agence d'espionnage sud-coréenne aux législateurs, alors que des spéculations circulaient sur ses motivations de la porter à l'attention du monde extérieur.

Samedi, la Corée du Nord a déclaré que Kim Jong-un avait observé le lancement du missile balistique intercontinental le plus puissant du pays – Hwasong-17 – la veille avec sa femme Ri Sol Ju et leur «fille bien-aimée». Les médias d'État ont publié des photos montrant Kim Jong-un marchant main dans la main avec une jeune fille vêtue d'un manteau blanc et de chaussures rouges devant un énorme missile placé sur un camion de lancement et observant de loin l'envol de l'arme.

À lire également :

Lors d'une séance d’information à huis clos devant une commission parlementaire, le service national de renseignement sud-coréen – la principale agence d'espionnage du pays – a déclaré aux législateurs qu'il évaluait que la fille était le deuxième enfant de Kim Jong-un nommé Ju Ae, a indiqué l'un des législateurs ayant assisté à la réunion, Yoo Sang-bum.

Youn Kun-young, qui a également assisté à la séance d'information privée a confirmé la nature des commentaires de M. Yoo, mais a refusé de fournir plus de détails.

La fille est apparemment l'enfant de Kim Jong-un que la vedette de la NBA à la retraite Dennis Rodman a vu lors de son voyage à Pyongyang en 2013. Après cette visite à Pyongyang, M. Rodman a déclaré au journal britannique The Guardian que lui et M. Kim avaient passé un «moment de détente au bord de la mer» avec la famille du leader et qu'il tenait sa petite fille nommée Ju Ae.

C'était la première fois que la Corée du Nord confirmait officiellement son existence. Les médias d'État nord-coréens n'ont pas divulgué l'âge, le nom et d'autres détails sur la fille de Kim Jong-un la semaine dernière. Les médias sud-coréens ont partagé l'hypothèse que Kim Jong-un aurait épousé Ri Sol Ju en 2009 et qu'ils auraient trois enfants, nés respectivement en 2010, 2013 et 2017.

Kim Jong-un, âgé de 38 ans, est la troisième génération de sa famille à diriger la Corée du Nord depuis 1948. Il a hérité du pouvoir à la fin de 2011 lors de la mort de son père Kim Jong Il.

M. Kim et son père ont tous deux été mentionnés pour la première fois dans les dépêches des médias d'État après qu'ils soient devenus adultes. Compte tenu de cela, la révélation de la fille qui serait au début de son adolescence a surpris les observateurs extérieurs.

Certains experts disent que la révélation de la fille sur un site d'essai de missiles a montré que Kim Jong-un était encouragé par l'avancée de son arsenal nucléaire, la colonne vertébrale du règne de sa famille. D'autres spéculent que si Kim Jong-un continue à l'amener à des événements publics majeurs, cela pourrait suggérer qu'il la considère comme son héritière présomptive dans son esprit.