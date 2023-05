Fidèle à la grande classe qui l'a toujours caractérisée, Patrice Bergeron a pris le temps de répondre à toutes les questions des membres des médias avec sérieux et attention après l'élimination de ses Bruins contre les Panthers. Il allait de soi que plusieurs de ces questions allaient concerner l'avenir du numéro 37 dans la LNH.

Sans donner de réponse, Bergeron n'a pas nuancé qu'il pouvait bien s'agir de ses derniers coups de patin dans le circuit Bettman, mais qu'avant tout, une mûre période de réflexion s'imposait.

«Je vais devoir prendre du temps pour parler avec ma famille et voir à partir de là. Présentement, c'est difficile de réfléchir à quoi que ce soit, nous sommes très déçus», a expliqué celui qui a admis souffrir d'une hernie discale.

En plus du légendaire capitaine des Bruins, le statut du vétéran David Krejci était également flou à l'issue de l'élimination des siens. Les coéquipiers des deux vétérans n'ont pas tari d'éloges envers eux.

«Il est un leader de grande classe. Il a tenu à nous remercier une fois de plus à la fin du match [en faisant l'accolade à chaque joueur] et étant donné la situation, ça démontre son caractère. Il y a trop de souvenirs [avec Bergeron] pour les lister. L'amitié que nous avons bâtie, c'est spécial. J'espère que ce n'est pas la fin, mais c'est sa décision et peu importe ce qu'il décide, nous avons bâti une relation qui dure toute une vie, bien au-delà de notre temps avec les Bruins», a admis Marchand.

De son côté David Pastrnak a vanté la présence dans le vestiaire et sur la patinoire du Québécois et de son compatriote.

«Je ne peux pas en dire assez sur Bergeron. Je n'ai jamais vu un aussi grand meneur sur et à l'extérieur de la patinoire. Je ne peux pas le remercier assez. Krejci est un des meilleurs coéquipiers que je n'ai jamais eus et j'ai eu le plaisir qu'il soit un de mes meilleurs amis et j'en suis très reconnaissant.»

Choix des Bruins au repêchage de 2003, au 45e rang au total, Bergeron a joué 1294 matchs en carrière dans cet uniforme. Il a remporté la coupe Stanley avec son équipe de toujours en 2011 et il a mérité le trophée Selke à cinq reprises.

Il totalise 1040 points, dont 427 buts, au troisième rang dans l'histoire de l'organisation.