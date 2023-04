Devant l’ampleur de la controverse politique entourant d’importants dons chinois reçus en 2016 et en 2017, la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau s’est dite ouverte à une enquête de la vérificatrice générale du Canada, vendredi, selon le contenu d'une lettre envoyée au bureau de la VG.

J. Edward Johnson, président par intérim du conseil d’administration de la Fondation Trudeau depuis la démission en bloc de la présidente-directrice-générale Pascale Fournier et des membres du CA, a rappelé dans sa lettre dont le contenu a été relayé par Radio-Canada qu’une enquête indépendante sur ces dons à été commandée à des firmes d’avocats et de comptabilité, mais «coopérera avec hâte» à une enquête de Karen Hogan.

The Pierre Elliott Trudeau Foundation has asked the federal auditor general to investigate the foundation's handling of that controversial donation with possible links to the Chinese government. pic.twitter.com/6IskMSrn2r