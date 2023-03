La Fondation Pierre Elliott Trudeau annonce avoir remboursé un don de 200 000 $ obtenu il y a sept ans, après la publication d'un reportage soulevant un lien potentiel entre ce montant et le gouvernement chinois.

Le Globe and Mail, citant une source anonyme de sécurité nationale, a publié cette semaine un article concernant un complot présumé de Pékin pour influencer Justin Trudeau à la suite de son élection comme chef du Parti libéral du Canada (PLC).

Le reportage du quotidien torontois rapporte qu'un milliardaire chinois avait été chargé par Pékin de donner 1 million $ à la Fondation Pierre Elliott Trudeau en 2014, l'année précédant l'arrivée au pouvoir des libéraux sous M. Trudeau.

Le reportage indique que lui et un deuxième riche homme d'affaires chinois ont fait don d'un million de dollars en l'honneur du premier ministre en 2016, dont 200 000 $ à la Fondation basée à Montréal.

Pascale Fournier, la présidente et chef de la direction de la Fondation, avec laquelle Justin Trudeau n'a pas été impliquée depuis qu'il est à la tête du PLC, a annoncé mercredi que le montant a été remboursé.

«À titre d’organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique, l’éthique et l’intégrité font partie de nos valeurs fondamentales et nous ne pouvons garder un quelconque don qui pourrait avoir été commandité par un gouvernement étranger à notre insu», mentionne-t-elle dans une déclaration sur le site de l'organisation.

La Presse Canadienne n'a pas pu joindre dans l'immédiat la personne au centre du reportage du Globe and Mail, qui a indiqué mardi qu'il n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

