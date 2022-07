La Fonderie Horne, située à Rouyn-Noranda, a proposé en mai dernier d'abaisser ses émissions d'arsenic à un seuil 20 fois plus élevé que la norme provinciale.

C'est ce qu'a révélé, mardi, le gouvernement Legault, qui dit avoir renvoyé l'entreprise à la table à dessin. Québec n'exclut pas de fermer l'usine si elle «n'est pas capable de réduire ses émissions».

La Fonderie Horne, qui appartient à la multinationale Glencore, rejette actuellement dans l'air jusqu'à 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube (ng/m), soit 33 fois plus que la norme provinciale.

Elle a indiqué au gouvernement Legault qu'elle pourrait à l'avenir limiter ses émissions à 60 ng/m, alors que la limite québécoise est de 3 ng/m.

«Toutefois, cette norme est toujours trop élevée à nos yeux», a réagi mardi Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre François Legault.

«Nous avons demandé à l'entreprise de retourner à la table à dessin et de nous proposer une solution avec un seuil inférieur.»

«On le rappelle: notre priorité est la santé et la sécurité des citoyens. Si l'entreprise n'est pas capable de réduire ses émissions et se rapprocher de la norme québécoise, on n'exclut pas de fermer l'usine», a-t-il renchéri.

