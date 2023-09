La forêt amazonienne au Brésil est confrontée à une grave sécheresse qui pourrait toucher environ 500 000 personnes d’ici la fin de l’année, ont annoncé les autorités mardi.

Nombreux sont ceux qui ont déjà du mal à accéder aux produits de première nécessité, tels que la nourriture et l’eau, car le principal moyen de transport dans la région est la voie d’eau, et le niveau des rivières est historiquement bas. Les sécheresses ont également un impact sur la pêche, qui est un moyen de subsistance pour de nombreuses communautés riveraines.

L’État d’Amazonas a déclaré une urgence environnementale il y a deux semaines en réponse à la sécheresse prolongée et a lancé un plan d’intervention évalué à 20 millions $ US. Les autorités distribueront également de la nourriture et de l’eau, ainsi que des kits d’hygiène personnelle, a indiqué l’agence de défense civile de l’État dans un communiqué.

Le gouverneur Wilson Lima s’est rendu mardi à Brasilia, la capitale du Brésil, pour rencontrer des représentants du gouvernement fédéral. Il s’est entretenu avec le président Luiz Inácio Lula da Silva au sujet de la sécheresse.

Les différents niveaux de gouvernement «coordonneront les mesures de soutien aux personnes vivant dans les municipalités touchées», a déclaré M. Lima sur X, l’ancienne plateforme Twitter, dimanche.

Quinze municipalités étaient en état d’urgence mardi, tandis que 40 autres étaient en état d’alerte, selon la défense civile.

Selon le port de Manaus, qui surveille le niveau des eaux, le fleuve s’élevait mardi à 16,7 mètres, soit environ 6 mètres de moins que le même jour de l’année dernière. Le niveau d’eau le plus bas a été enregistré le 24 octobre 2010, lorsque le fleuve est descendu à 13,6 mètres.

La sécheresse devrait durer plus longtemps et être plus intense en raison du phénomène climatique El Niño, qui empêche la formation de nuages de pluie, a déclaré l’autorité de la défense civile.

Le changement climatique exacerbe les sécheresses en les rendant plus fréquentes, plus longues et plus graves. Les températures plus chaudes augmentent l’évaporation, ce qui réduit les eaux de surface et assèche les sols et la végétation.