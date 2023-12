Le gouvernement français entend émettre des chèques à 10 000 hôtels et restaurants du pays à l'approche des Jeux olympiques de Paris l'an prochain de manière à limiter l'explosion des factures pendant la grande messe internationale du sport.

La ministre française du Tourisme, Olivia Grégoire, a déclaré mercredi que les 1600 hôtels situés dans la capitale française recevront la visite de l'Agence française anticorruption d'ici l'été.

Les Jeux olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Les Jeux paralympiques seront ensuite présentés du 28 août au 8 septembre.

Les médias français ont rapporté le mois dernier que les Offices de Tourisme de France avaient observé une hausse de 314 % du prix des chambres d'hôtel pour la période des Jeux olympiques et paralympiques. Le prix moyen d'une chambre d'hôtel pour une nuit dans la région parisienne pendant cette période passant de 169 euros (247 $Can) en juillet 2022 à 699 euros (1023 $Can) un an plus tard.

En France, le libre marché détermine le prix des chambres d'hôtel, et celui-ci ne sera pas plafonné pendant les JO. Le gouvernement français espère qu'en augmentant les inspections, les hausses de prix resteront modérées.

En entretien avec «Sud Radio», Grégoire a mentionné que les propriétaires de commerces pourraient «écoper d'amendes salées» s'ils sont reconnus coupables d'avoir enfreint les lois. Elle a rappelé que le prix des chambres d'hôtel devait être indiqué clairement, et que le prix payé par les clients ne devait pas excéder celui affiché au moment de la transaction.

«Nous disposons d'un arsenal complet d'amendes extrêmement salées et de sanctions, a-t-elle souligné. Il est essentiel que les touristes, qu'ils soient français ou qu'ils viennent de l'étranger, en aient pour leur argent.»

L'Office de Tourisme de Paris prévoit qu'environ 15,9 millions de personnes pourraient visiter la région de Paris entre juillet et septembre.

Dans un communiqué distinct, l'Agence française anticorruption a indiqué qu'elle ciblera en particulier les hôtels, entreprises de location de logements, sites de camping, restaurants, cafés et camions de rue.

L'agence a ajouté qu'elle avait déjà rendu visite à plus de 1700 hôtels et sites d'hébergement — dont 600 à Paris —en 2023.

«À la suite de ces visites, il a été déterminé que 70 % des établissements ciblés avaient présenté au moins une anomalie», a-t-on précisé, incluant l'incapacité à afficher de façon claire le prix ou encore un prix erroné.