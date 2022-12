La France et Kylian Mbappé ont obtenu leur billet pour la finale de la Coupe du monde et un duel contre Lionel Messi, après avoir mis fin au parcours historique du Maroc.

Les Français ont vaincu les premiers demi-finalistes africains de la Coupe du monde par la marque de 2-0, mercredi. Mbappé a contribué à la préparation du but de Theo Hernandez lors de la cinquième minute de jeu. Le réserviste Randal Kolo Muani a ajouté un but d'assurance durant la 79e minute.

Dimanche, contre l'Argentine, la France tentera de devenir la première nation à défendre avec succès sa couronne à la Coupe du monde depuis le Brésil en 1962. Mbappé aura l'occasion de confirmer sa place parmi les étoiles du soccer contre Messi, qui est âgé de 35 ans et qui a dominé le sport avec le Portugais Cristiano Ronaldo lors des 15 dernières années.

Il n'y aura pas de nation arabe en finale de la première Coupe du monde disputée au Moyen-Orient, un scénario qui semblait peu probable avant le tournoi.

Cependant, le Maroc a écrit une page d'histoire et est devenu la fierté des nations arabes après avoir dominé un groupe incluant la Croatie, la Belgique et le Canada, puis éliminé deux puissances européennes, l'Espagne et le Portugal, dans la phase éliminatoire. Les Marocains ont offert une opposition relevée à la France.

À lire également sur RDS:

Le but de Hernandez a été le premier concédé par le Maroc à un rival au cours du tournoi, l'autre avait été un but contre son camp. Et il a été accordé à la suite d'une réorganisation de la défensive en raison de blessures aux deux meilleurs défenseurs centraux du Maroc. Nayef Aguerd a participé à l'échauffement, mais n'a pas joué. Le capitaine Romain Saiss a enduré 21 minutes de jeu avant de quitter le terrain en boitant en raison d'une blessure à une cuisse.

Mbappé a généré le premier but de la rencontre grâce à un tir qui a dévié contre un défenseur avant de se retrouver dans le chemin de Hernandez. Ce dernier a laissé le ballon bondir avant d'y aller d'une frappe à trajectoire descendante précise malgré un angle restreint.

Préférant un style défensif, le Maroc a dû changer son plan de match pour générer un peu d'offensive. Jawad El Yamiq a atteint le poteau à la 44e minute de jeu et les arrières français ont d réussir plusieurs tacles au dernier moment pour défendre leur filet.

À VOIR | Malgré la défaite, les Marocains de Montréal unis derrière leur équipe

Mbappé a profité de plus d'espace au fur et à mesure que le match a avancé et que les joueurs marocains ont dépensé leur énergie. Après s'être moqué de deux rivaux, sa frappe a dévié vers Kolo Muani, qui n'a eu qu'à faire dévier le ballon dans l'ouverture.

Tous les détails au RDS.ca