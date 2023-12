La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) a immédiatement refusé la nouvelle offre de Québec aux enseignants, qualifiant le tout de «show de boucane dans les médias», mardi.

«La nouvelle proposition "formelle" du gouvernement représente un recul dans les pourparlers par rapport aux séances de négociation de la fin de semaine», a indiqué la FSE-CSQ sur les réseaux sociaux.

La présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini, ne comprend pas «tout ce spectacle» à la suite de l'annonce de la nouvelle offre de Québec.

Dans une courte vidéo, Mme Scalabrini reproche au gouvernement de n'avoir rien offert de significatif quant aux «compositions des classes et sur l'allègement de la tâche».

Bien qu'elle se dit déçue, la FSE-CSQ ne se dit pas découragée pour autant.

«On se retrousse les manches et on continue. Il nous reste du temps», a conclu Mme Scalabrini, qui souhaite une négociation de bonne foi avec le gouvernement Legault.

 

En après-midi, le gouvernement a déposé une nouvelle offre à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et à la FSE dans le but de mettre fin une bonne fois pour toute à la grève.

«Nous allons d’abord laisser les syndicats en prendre connaissance, mais nous ne commenterons pas pour le moment», a mentionné d'emblée le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

La FSE avait confirmé avoir été convoquée «pour recevoir une offre sectorielle», mais ne voulait pas commenter avant d'en avoir vu le contenu.

Le front commun dispose d'un mandat de grève générale illimitée, adopté à 95 %, mais il n'est pas certain qu'il annonce dès maintenant la date du déclenchement d'une grève illimitée en janvier.

Les organisations syndicales espèrent toujours parvenir à une entente d’ici la fin de l'année, voire avant les Fêtes. S'il le faut, elles se disent prêtes à négocier entre Noël et le Jour de l'an.

Le Syndicat de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), un syndicat indépendant des centrales et du front commun, avait révélé plus tôt mardi avoir déposé une contre-proposition salariale au Conseil du trésor. La dernière offre de Québec, destinée à l'ensemble des employés de l'État, maintenant de 12,7 % sur cinq ans, lui paraissait insuffisante pour satisfaire les «attentes de rattrapage salarial et de protection du pouvoir d'achat» qu'ont ses membres, a-t-il indiqué.

Avec de l'information de La Presse canadienne.