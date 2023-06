La Maison-Blanche a indiqué mercredi qu'elle était en contact avec le gouvernement fédéral à Ottawa au sujet de l'urgence des incendies de forêt en cours au Québec et en Ontario.

La porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre a précisé que les États-Unis avaient déjà fourni au Canada plus de 600 pompiers et équipes de soutien, ainsi que des bombardiers d'eau.

Les autorités de la capitale américaine ont lancé mercredi matin une alerte «code rouge» sur la qualité de l'air, alors que l'épaisse fumée des incendies de forêt au Québec et en Ontario continue de dériver vers le sud de la frontière.

Une quinzaine d'États du nord-est des États-Unis ont fait l'objet d'alertes similaires. Des écoles de New York et de Washington ont annulé les activités en plein air.

Le département américain de l'Énergie et de l'Environnement décrit la qualité de l'air comme «très mauvaise» et exhorte les citoyens à rester à l'intérieur si possible.

Tout cela fait partie de ce que les responsables au Canada décrivent comme la pire saison des incendies de forêt de l'histoire du pays, avec peu de signes d'apaisement du côté de la météo.

La fumée qui s'est épaissie dans la région de New York tard mardi soir devait arriver sur Washington en milieu d'après-midi mercredi, avec des prévisions de mauvaise visibilité atteignant le sud du District de Columbia jusqu'à la Caroline du Nord d'ici la fin de la journée.

Mme Jean-Pierre a déclaré mercredi que la Maison-Blanche, qui organise un événement en plein air jeudi pour célébrer le mois de la fierté LGBTQ+, n'a apporté aucun changement à son horaire. Elle a aussi précisé que le président Joe Biden ne prenait aucune précaution particulière.

La fumée arrive sur Washington alors que les écologistes s'alarment d'un certain nombre de décisions récentes du président Biden d'approuver des projets controversés sur les combustibles fossiles.

Voyez le récapitulatif de Louis-Philippe Bourdeau sur la qualité de l'air dans la vidéo qui accompagne ce texte.