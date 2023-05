Alors que les feux de forêt en Alberta continuent de faire rage, la fumée couvre maintenant la majeure partie du Canada.

Jeudi, plus de 80 incendies font rage dans toute l'Alberta, dont 23 sont classés comme étant hors de contrôle, et près de 18 000 personnes sont toujours forcées de quitter leur domicile. La fumée des feux a maintenant recouvert la majeure partie du pays.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Une carte suivie en temps réel créée par AirNow, qui surveille les feux de forêt et la qualité de l'air en Amérique du Nord, a montré la trajectoire du panache de fumée atteignant le Grand lac de l'Ours dans les Territoires du Nord-Ouest, jeudi matin.

À l'ouest, le panache a traversé les montagnes de la côte de la Colombie-Britannique, atteignant l'océan Pacifique. À l'est, le panache couvre maintenant la majeure partie du Québec, des provinces maritimes et de Terre-Neuve. Cependant, il y a des zones dans le sud-ouest (Vancouver et l'île de Vancouver) et les régions du nord-ouest (Whitehorse) du pays, où le panache n'a pas encore atteint. La carte montre également que le Labrador est principalement n'est pas atteinte par la fumée des feux de forêt.

Comparativement, mardi, la même carte montrait que la majeure partie du Québec et de l'est du Canada n'étaient pas affectées par la fumée des feux de forêt, tandis que le panache n'avait pas encore traversé la Colombie-Britannique, à l'exception du coin nord-est de la province.

Des avis sur la qualité de l'air restent en vigueur pour une grande partie de l'Alberta, et Environnement et Changement climatique Canada met également en garde contre une mauvaise visibilité liée à la fumée des feux de forêt.

«Les personnes atteintes de maladies pulmonaires (comme l'asthme) ou cardiaques, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l'extérieur courent un risque plus élevé d'effets sur la santé causés par la fumée des feux de forêt», a expliqué l'agence météorologique nationale dans un communiqué.

Le gouvernement provincial de l'Alberta a déclaré l'état d'urgence samedi. Plusieurs provinces prêtent main-forte à la lutte contre les incendies en envoyant du matériel et des pompiers en Alberta.

Le gouvernement de l'Alberta a confirmé jeudi que les Forces armées canadiennes ont déployé des troupes «alors que la province fait face à des incendies sans précédent».

«Les capacités que les FAC peuvent apporter pour soutenir l'Alberta sont le soutien à la lutte contre les incendies pour aider dans les opérations de nettoyage et les tâches de base de lutte contre les incendies», a mentionné un porte-parole du gouvernement dans un communiqué. «Des ressources de transport aérien pour une mobilité accrue et des responsabilités logistiques, telles que l'évacuation des communautés isolées, seront également fournies. Un soutien en ingénierie sera fourni là où cela est nécessaire, en intégrant des ressources en équipements lourds.»

L'Alberta a déjà fait face à plus de 420 incendies de forêt jusqu'à présent cette année.