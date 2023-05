La fumée de dizaines d'incendies de forêt actifs dans le centre de l'Alberta se répand dans tout le pays et dans certaines régions des États-Unis.

Une carte créée par AirNow, qui suit la qualité de l'air et les incendies de forêt en Amérique du Nord, montre que la fumée de l'Alberta atteint les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, l'Ontario et même la Nouvelle-Angleterre.

Les partenaires d'AirNow incluent l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique et le Service des parcs nationaux américains, ainsi que plusieurs agences régionales.

Plus de 29 000 personnes en Alberta ont reçu l'ordre de quitter leur domicile ces derniers jours. On recensait mardi matin 89 incendies de forêt actifs, dont 26 qualifiés de «hors de contrôle».

Une «célébration du couronnement» initialement prévue samedi dernier au Jardin botanique de l'Université de l'Alberta, en banlieue d'Edmonton, avait été annulée en raison des incendies.

Environnement Canada a indiqué mardi que la fumée des incendies dans le nord de l'Alberta causait une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite dans certaines parties du nord-est de la Colombie-Britannique.

Des avis spéciaux sur la qualité de l'air sont en place pour la région de North Peace et Fort Nelson, en Colombie-Britannique. Le service météorologique indique que la fumée des incendies de forêt peut être nocive et que tout le monde devrait essayer de trouver un endroit où il peut avoir de l'air pur et frais.

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a déclaré que des militaires devaient être déployés pour empêcher le pillage et maintenir l'ordre dans les communautés évacuées.

Le gouvernement provincial a annoncé que des prestations uniques de 1250 $ par adulte et 500 $ par enfant à charge devaient être disponibles dès mardi pour les personnes obligées de passer au moins sept jours consécutifs loin de chez elles.

Certaines régions de l'Alberta connaissent des températures plus fraîches et même de légères pluies, alors que la province demeure en «état d'urgence».

Le gouvernement prévient toutefois qu'un retour à des conditions chaudes et sèches est prévu et que des incendies peuvent se rallumer même après plusieurs jours de pluie fine.

En Colombie-Britannique, deux incendies non maîtrisés brûlent également dans le nord-est. Les ordres d'évacuation ou les alertes restent en vigueur pour une grande partie des zones entourant les incendies de Red Creek et de Boundary Lake, à environ 1300 km au nord-est de Vancouver.