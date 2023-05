Le gouvernement du Québec annonce mardi que la gratuité du vaccin contre l'influenza pour toutes les personnes qui souhaitent s'en prévaloir sera maintenue lors de la prochaine campagne annuelle automnale de vaccination contre cette maladie.



Dans un bref communiqué, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, explique que cette décision a été prise pour prévenir la propagation des virus respiratoires pendant les périodes de transmission élevée et afin d'éviter une surcharge des services médicaux de première ligne.

Le ministre ajoute que la mesure assurer une meilleure accessibilité des services auprès des Québécois, dans un souci d'équité.

À la fin du mois de novembre dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé que l'élargissement de la gratuité de la vaccination était exceptionnel et qu'il serait réévalué dans le courant de l’année 2023.

Les autorités de santé publique rappellent que les personnes plus à risque de développer des complications à la suite de l'influenza sont celles âgées de 75 ans et plus, celles qui souffrent de maladies chroniques de même que les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse.

Les groupes prioritaires comprennent aussi les familles d'enfant de moins de 6 mois, les travailleurs de la santé de même que les personnes qui habitent sous le même toit que toutes ces personnes, ainsi que les personnes proches aidantes.

Pour s'inscrire, les Québécois sont invités à se rendre sur Clic Santé et de sélectionner le module Influenza. Plusieurs pharmacies et cliniques privées offriront également le service de vaccination contre l'influenza.

De plus, le service sans rendez-vous sera aussi disponible à certains endroits.