La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est en plein démantèlement des installations au bout du chemin Roxham.

La séquence précise des événements n'a pas encore été dévoilée, mais «tout devrait être enlevé d'ici quelques semaines», a précisé par courriel à Noovo Info le Sergent Charles Poirier du Bureau des communications de la GRC.

Le démantèlement des installations de la GRC est en lien direct avec l'accord survenu en mars entre Ottawa et Washington qui fait en sorte que les policiers et les agents frontaliers renvoient les ressortissants qui franchissent la frontière de manière irrégulière - comme par le chemin Roxham - au poste frontalier canado-américain le plus proche.

En marge de cet accord, le Canada s'est engagé à accueillir au cours de 2023, 15 000 migrants supplémentaires en provenance de l'hémisphère occidental pour des motifs humanitaires et à leur offrir des débouchés économiques.

Des chiffres rapportés par la GRC en mars dernier - basés sur les interceptions faites au Québec - indiquaient que l'an dernier, 39 171 personnes ont traversé irrégulièrement la frontière.

Contre la fermeture

La fermeture du chemin Roxham a été décriée par certains organismes, dont des groupes de défense de l'immigration au Québec, qui estiment que le nouvel accord Canada/États-Unis ne dissuadera pas les migrants de tenter d’entrer au Canada à l’extérieur des points d’entrée officiels.

Plusieurs intervenants - et même le voisinage du chemin Roxham - craignaient une prolifération des réseaux de passeurs.

L'organisme Foyer du Monde, qui héberge temporairement des demandeurs d’asile et des migrants à Montréal, avait à l'époque déclaré «qu’il est possible que des réfugiés potentiels qui sont déterminés à entrer au Canada finissent par mourir en empruntant des routes dangereuses pour entrer au pays.»

Une accalmie de courte durée

En avril dernier, les autorités confirmaient que la vague massive de réfugiés potentiels entrant au Canada par le chemin Roxham, en Montérégie, avait considérablement ralenti depuis la fin du mois de mars.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait indiqué à ce moment que du 25 mars au 2 avril, elle a enregistré 191 cas de personnes traversant irrégulièrement. Sur ce total, 144 demandeurs ont été renvoyés aux États-Unis conformément à l'accord élargi ; 54 ont été jugés admissibles à présenter une demande d'asile au Canada.

Estelle Muzzi, mairesse de la municipalité frontalière de Saint-Bernard-de-Lacolle, confirmait aussi que les résidents des environs du chemin Roxham ont signalé une diminution de la circulation piétonnière depuis l'élargissement de l’accord. Même son de cloche à l'époque de la part de Frances Ravensbergen, une militante de l’organisme Créons des ponts, un groupe de défense des réfugiés, qui ajoutait que des bénévoles de la région ont également signalé une baisse du nombre de personnes arrivant pour traverser la frontière par le chemin Roxham.

En août dernier toutefois, on indiquait que la fermeture du chemin Roxham ne semblait pas avoir freiné les demandes d'asile alors que les aéroports en Ontario et au Québec semblaient être les nouvelles portes d'entrée pour les demandeurs d'asile au Canada.

En juin dernier, la GRC à travers le pays a intercepté seulement 36 personnes entre les points frontaliers officiels, comparativement à 4994 en janvier. Cependant, l'Agence des services frontaliers du Canada a traité 4350 demandes en juin dans les aéroports — presque tous au Québec et en Ontario — comparativement à 1370 en janvier et 1360 en juin 2022.

Avec des informations de La Presse canadienne.