La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont uni leurs forces pour mettre la main sur Canadiens en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Le réseau était relié à la mafia italienne de Montréal et à plusieurs compagnies de transport canadiennes.

Ces individus ont été arrêtés en vertu d’un mandat d’arrestation international, et ils seront extradés aux États-Unis, là où ils feront face à la justice. Il s’agit de Ivan Gravel Gonzalez, 32 ans, de Trois-Rivières, Roberto Scoppa, 55 ans, de Montréal, Ayush Sharma, 25 ans, et Guramrit Sidhu, 60 ans, de Brampton, ainsi que de Subham Kumar, 29 ans, de Calgary.

Scoppa est décrit comme «un présumé trafiquant de drogue ayant des liens étroits avec une famille du crime organisé italien de Montréal». Les enquêteurs allèguent que Robert Scoppa achetait «des quantités massives de drogue en gros».

Au total, une dizaine de personnes ont été appréhendées à la suite de multiples perquisitions dans des villes américaines et canadiennes, dont Montréal, Toronto et Calgary. D’autres suspects étaient déjà en détention.

Les corps policiers ont fait le point mardi à Los Angeles, sur l’opération Dead Hand (main morte), faisant état d’un réseau qui transportait de la drogue du Mexique à Los Angeles d’où elle était transportée par des camionneurs canadiens pour être redistribuée au Canada et aux États-Unis.

«Les groupes criminels continuent d’introduire des drogues de plus en plus toxiques dans nos communautés, une tendance qui a des conséquences dévastatrices sur de nombreux Canadiens, dont malheureusement, nos enfants et nos jeunes», a soutenu le surintendant principal et directeur du programme des crimes graves et organisés de l’intégrité frontalière de la GRC, Mathieu Bertrand, par voie de communiqué.

À travers cette collaboration, les autorités ont également mis la main sur 940 000 $ en argent comptant canadien, 70 kilogrammes de cocaïne, ainsi que 4 kilogrammes d’héroïne.

Aux États-Unis, les accusés s’exposent à des peines d’emprisonnement maximales pouvant aller de 40 ans à la perpétuité. En cas de verdict de culpabilité, certains d’entre eux pourraient être contraints à des peines minimales de 15 à 20 ans, selon ce qu’on leur reproche.

Récemment, la Sûreté du Québec (SQ) a également mis la main sur plusieurs millions de dollars de cocaïne. La drogue se trouvait dans un conteneur maritime à l'entrepôt de la Société des alcools du Québec de la rue Einstein, dans le secteur Sainte-Foy. À son ouverture par des employés, ceux-ci ont découvert des sacs de sports remplis de kilos de cocaïne au travers des caisses de bouteilles de vin.

Avec des informations de la Presse canadienne.