Une des femmes tuées dimanche dans la série d'attaques à l'arme blanche en Saskatchewan restera dans les mémoires de ses proches comme une véritable matriarche et une héroïne qui est morte en essayant de protéger ses enfants.

Bonnie Burns, qui était âgée de 48 ans, fait partie des 10 personnes tuées dans une série d'attaques au couteau dans la nation crie de James Smith au nord-est de Saskatoon et dans le village voisin de Weldon.

Lors d'une conférence de presse empreinte d'émotion, la voix de son frère Mark Arcand a vacillé lorsqu'il a déclaré que la famille se sentait brisée et blessée.

«Juste devant chez elle, elle a été tuée par des actes insensés. Elle protégeait son fils. Elle protégeait trois petits garçons», a déclaré M. Arcand, mercredi.

«Comment quelqu'un peut-il faire ça à des femmes et des enfants ? Les mots ne peuvent exprimer la douleur que nous ressentons», a-t-il confié.

Le fils de Bonnie Burns, Gregory, qui était âgé de 28 ans, a également été tué dans les attaques, tout comme une femme qui résidait à proximité et était venue aider. Un autre fils, un adolescent, a été poignardé au cou et a survécu, a dit M. Arcand.

Certains enfants plus jeunes à l'intérieur de la maison ont été témoins de l'attaque et ont dû marcher à côté des victimes par la suite, a-t-il ajouté.

«Je pense qu'ils ont dû passer devant leur mère, et cette dame innocente et leur frère au sol, et ils ont été emmenés ailleurs dans la famille au sein de la communauté.»

Alors que le deuxième suspect dans la tuerie au couteau de dimanche en Saskatchewan est toujours activement recherché - l'autre a été retrouvé mort -, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a publié mercredi les noms et les photographies des 10 personnes tuées.

Il s'agit de neuf hommes et femmes de la communauté crie de James Smith, au nord-est de Saskatoon, et d'un homme du village voisin de Weldon; les victimes sont âgées de 23 à 78 ans. La GRC les identifie comme suit:

Thomas Burns, 23 ans, de James Smith

Carol Burns, 46 ans, de James Smith

Gregory Burns, 28 ans, de James Smith

Lydia Gloria Burns, 61 ans, de James Smith

Bonnie Burns, 48 ans, de James Smith

Earl Burns, 66 ans, de James Smith

Lana Head, 49 ans, de James Smith

Christian Head, 54 ans, de James Smith

Robert Sanderson, 49 ans, de James Smith

Wesley Petterson, 78 ans, de Weldon.

La GRC a aussi indiqué que 18 personnes avaient été blessées dans ces agressions au couteau, dont une personne adolescente; 10 d'entre elles étaient toujours hospitalisées mardi, dont trois dans un état critique.

La police tente toujours de retrouver Myles Sanderson, 32 ans, recherché pour meurtres au premier degré, tentatives de meurtre et introduction par effraction.

La GRC a vainement encerclé mardi après-midi une maison dans la communauté crie de James Smith après avoir obtenu une information selon laquelle Myles Sanderson pourrait s'y trouver; cette opération n'a donné aucun résultat.

Son frère Damien Sanderson, qui avait également été considéré comme suspect dans les meurtres de dimanche, a été retrouvé mort lundi dans une zone herbeuse non loin de l'une des 13 scènes de crime. La GRC ne croit pas qu'il s'est suicidé et elle enquête pour déterminer si Myles Sanderson serait impliqué dans la mort de son frère.

Alors que les recherches pour retrouver Myles Sanderson entraient mercredi dans leur quatrième journée, la GRC demande à la population de demeurer vigilante.

«Comme l'endroit où se trouve Myles Sanderson demeure inconnu, l'alerte d'urgence est active pour toute la province et nous continuons d'exhorter le public à prendre les précautions appropriées», rappelait la GRC en fin d'après-midi mardi.

M. Arcand a exhorté les gens à se souvenir de Bonnie Burns en tant que mère aimante qui a aidé les gens de sa communauté et pris soin de ceux qui l'entouraient. Son mari, Brian, était assis à côté de M. Arcand, mais n'a pas pris la parole. Des photographies de la famille ont été exposées.

M. Arcand a déclaré qu'il faudrait du temps pour surmonter la tragédie et élucider les motifs derrière les attaques.

«Nous ne savons pas. Nous avons besoin que la GRC fasse son travail, nous devons laisser les professionnels faire leur travail et nous devons soutenir ce travail», a-t-il indiqué.