La GRC en Nouvelle-Écosse a suspendu ses recherches pour retrouver l'une des quatre personnes emportées par des eaux de crue soudaine le 22 juillet, à la suite d'une trombe d'eau historique dans cette province.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré lundi qu'elle avait temporairement cessé de chercher la jeune personne qui est toujours portée disparue, jusqu'à ce que l'eau restante puisse s'écouler dans le secteur des recherches, au nord-ouest d'Halifax.

Le surintendant de la GRC Sean Auld a expliqué en conférence de presse à Windsor, lundi matin, que les équipes de recherche avaient rencontré en fin de semaine des poches d'eau atteignant jusqu'à trois mètres de profondeur.

«Ces poches d'eau offrent une faible visibilité et un terrain imprévisible', et sont donc trop dangereuses pour les équipes de recherche», a expliqué M. Auld.

Selon la GRC, deux véhicules ont été projetés hors de la route dans un champ, à Brooklyn, par la crue extrêmement rapide lors d'une importante trombe d'eau qui a déversé jusqu'à 250 millimètres de pluie dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse, le 22 juillet.

La semaine dernière, les équipes ont retrouvé les corps de deux enfants de six ans, identifiés comme étant Natalie Hazel Harnish et Colton Sisco. On a aussi retrouvé le corps de Nicholas Holland, âgé de 52 ans, qui voyageait avec la jeune personne toujours portée disparue.

Selon la GRC, les recherches se sont déplacées vendredi dernier du champ de foin vers un secteur adjacent, qui est maintenant drainé et fouillé à 85%, a indiqué le surintendant Auld. La police fédérale avait indiqué que les équipes avaient pompé dans ce champ l'«équivalent d'un lac».

«Lorsque l'eau se retirera de ces poches profondes, les recherches se poursuivront dans ces zones», a déclaré M. Auld lundi.

La GRC avait aussi indiqué qu'une fouille du rivage dans un comté voisin s'était terminée dimanche. M. Auld a précisé lundi que les équipes de recherche avaient jusqu'à présent couvert plus de 200 hectares de terrain et 104 kilomètres carrés de bassins versants et d'eaux de marée. De plus, 417 kilomètres de rivage ont été scrutés par voie aérienne.

«L'objectif est toujours de ramener cette jeune personne à sa famille», a-t-il déclaré.

Les importantes inondations causées par une série d'orages violents ont endommagé des dizaines de routes et de ponts à travers la Nouvelle-Écosse. Les autorités provinciales évaluent toujours l'étendue des dégâts.