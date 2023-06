Des images de la caméra du tableau de bord du semi-remorque qui est entré en collision avec un autobus qui transportait plusieurs personnes âgées, tuant 15 personnes, montrent l'autobus engagé dans la voie où le camion avait la priorité, a déclaré vendredi la GRC du Manitoba.

«Nous ne savons pas pourquoi l'autobus s'est engagé dans la voie (des camions), mais c'est quelque chose que nous allons continuer à examiner», a déclaré le surintendant Rob Lasson lors d'une conférence de presse.

M. Lasson a indiqué que les policiers n'avaient pas encore parlé avec le conducteur de l'autobus, qui est toujours hospitalisé avec neuf autres survivants de la violente collision survenue jeudi à l'ouest de Winnipeg.

L'autobus traversait la Transcanadienne en direction sud sur la route 5 lorsque le camion en direction est l'a percuté, jeudi, près de Carberry, à environ 150 kilomètres au sud de Dauphin d'où partait l'autocar.

Des photographies aériennes de la scène de l'accident montrent que les conducteurs traversant la Transcanadienne devaient d'abord obéir à un panneau d'arrêt puis, à la médiane entre les voies opposées, à un panneau de cession du passage.





M. Lasson a souligné qu'il était encore tôt dans l'enquête et que les agents examinent toujours l'état des véhicules au moment de la collision, la vitesse à laquelle ils roulaient et d'autres facteurs potentiels.

«Nous n'attribuons aucune culpabilité ni aucun blâme pour le moment», a-t-il déclaré.

Le chauffeur du camion est sorti de l'hôpital, a ajouté M. Lasson.

Il a dit que les gens qui se trouvaient dans l'autobus en route pour une excursion au casino étaient âgés de 58 à 88 ans - 19 femmes et six hommes, résidants de la municipalité de Dauphin.

Le médecin légiste en chef John Younes a affirmé que les travaux se poursuivaient pour identifier les personnes décédées, en utilisant les empreintes digitales, les dossiers dentaires et, si nécessaire, les numéros de série sur les prothèses de la hanche et même l'ADN.

Il a déclaré que les autorités espéraient la conclusion des examens post-mortem d'ici lundi et les identifications terminées d'ici le milieu de la semaine prochaine.

Plus tôt vendredi, les responsables de l'hôpital ont déclaré que six des 10 personnes hospitalisées étaient dans un état critique et que la plupart des survivants avaient des blessures à la tête et des fractures.

Drapeaux en berne

Les drapeaux étaient en berne au Canada, vendredi, alors que les habitants de la ville de l'ouest du Manitoba attendaient des nouvelles sur le sort de leurs proches.

«Il y a beaucoup d'incertitude en ce moment», a reconnu le député provincial de Dauphin, Brad Michaleski, en entrevue avec La Presse Canadienne.

«Nous essayons simplement de comprendre l'ampleur du problème pour notre région et nous attendons patiemment la GRC.»

Sandra Kaleta dit être impliquée dans le Dauphin Active Living Centre, qui a organisé le voyage. Elle affirme qu'elle avait envisagé de prendre l'autocar jeudi.

«Je ne sais pas pourquoi j'ai changé d'avis, a-t-elle confié. Mais je l'ai fait.»

Elle a raconté qu'elle connaissait certaines des personnes dans l'autobus et qu'elle jouait au Scrabble tous les mardis avec l'une d'entre elles.

«Je n'ai aucune idée de comment elle va», a-t-elle déclaré.

«Je ne sais tout simplement pas. Je pense que c'est la partie la plus difficile. Je ne peux pas imaginer ce que vivent certaines de ces familles.»

Mme Kaleta s'est souvenue que tout le monde se sentait excité à l'idée d'aller au casino. Ce n'était pas un voyage qui se produisait souvent, a-t-elle ajouté, notant que le dernier était peut-être antérieur à la COVID-19.

Solidarité au Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi à Montréal que le drapeau de la Tour de la Paix sur la colline du Parlement serait également abaissé.

«Il y a énormément d'appui que tout le monde va donner pendant ces moments extrêmement difficiles. Le gouvernement fédéral, on va être là pour aider», a-t-il assuré en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La compagnie de bus, Quality Care Transit, a parlé de l'accident sur Facebook.

«Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis de nos clients bien-aimés et à notre communauté pendant que nous traversons cette situation déchirante», a-t-elle souligné.

Une scène horrible

L'autobus effectuait une excursion d'une journée au casino de Carberry lorsque l'accident s'est produit peu avant midi jeudi. La police a indiqué que les conditions routières étaient dégagées et que les deux conducteurs avaient survécu.

Les équipes de secours sont arrivées sur une scène horrible de corps sur la route.

Le semi-remorque était toujours debout dans le fossé, son extrémité avant brisée tandis que l'autobus était sur l'herbe à une courte distance, englouti dans les flammes.

Le maire de Dauphin, David Bosiak, a dit que tout le monde dans la ville d'environ 8600 habitants connaît quelqu'un qui était dans l'autocar, et qu'il y a un sentiment collectif de choc.

En collaboration avec Jeremy Simes, la Presse canadienne.