Le 75e gala des prix Emmy, qui récompense le meilleur de la télévision américaine, s’ajoutera à une liste grandissante de productions qui doivent mettre leurs activités sur pause en raison de la grève qui secoue Hollywood.

Le gala ne sera donc pas diffusé comme prévu en septembre, selon une source de l’Associated Press. Cette personne, qui est au courant du plan concernant le report, s’est confiée sous couvert d’anonymat, puisqu’aucune annonce officielle n’avait été faite vendredi.

Il n’a pas été possible de confirmer dans l’immédiat si une nouvelle date a déjà été choisie.

Le gala des prix Emmy devait être présenté sur le réseau Fox le 18 septembre. Les règles qui régissent la grève du syndicat des acteurs d’Hollywood stipulent que ses membres ne peuvent pas faire la promotion des Emmy ou assister au gala pendant que les moyens de pression sont en cours.

Les scénaristes n’ont pas non plus le droit de travailler à préparer un gala pendant que la grève se poursuit.

Peu importe quand le gala aura lieu, la chaîne HBO partira favorite pour remporter le plus de statuettes. Trois de ses émissions phares — Succession, The White Lotus et The Last of Us — ont cumulé 74 nominations.

Ted Lasso, d’Apple TV+, a récolté le plus de nominations dans la catégorie des comédies, avec 21. La série est notamment en lice pour le titre de meilleure émission de comédie, tandis que Jason Sudeikis convoitera le titre de meilleur acteur.

Environ 65 000 membres du syndicat des acteurs et 11 500 membres de celui des scénaristes d’Hollywood sont actuellement en grève. Ils revendiquent de meilleurs salaires, une revalorisation de leurs rémunérations liées aux rediffusions et une protection contre l'utilisation de l'intelligence artificielle.