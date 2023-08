Repoussé en raison de la grève qui sévit à Hollywood, le 75e gala des prix Emmy a maintenant une nouvelle date — qui se retrouve en pleine saison des galas, pour une fois.

Le réseau Fox a annoncé jeudi que le gala des prix Emmy sera présenté le lundi 15 janvier 2024 depuis le centre-ville de Los Angeles. Ce lundi est un jour férié aux États-Unis à l’occasion de la Journée de Martin Luther King.

Les Emmy, qui récompensent le meilleur de la télévision américaine, seront donc diffusés quelques semaines seulement avant les Screen Actors Guild Awards, qui honorent le travail des acteurs du cinéma et de la télévision.

Plusieurs autres cérémonies, comme les Golden Globes et les Critics Choice Awards, ont aussi lieu en janvier.

Le gala des prix Emmy devait initialement avoir lieu le 18 septembre, mais le conflit de travail qui perdure à Hollywood a forcé son report. La cérémonie sera donc présentée environ quatre mois après sa date de diffusion initiale.

Les règles qui régissent la grève du syndicat des acteurs d’Hollywood stipulent que ses membres ne peuvent pas faire la promotion de leurs séries ou faire des entrevues promotionnelles pendant les moyens de pression.

Les scénaristes sont quant à eux en grève depuis 101 jours et rien n’indique que le conflit est près de se terminer.

La chaîne HBO partira favorite pour remporter le plus de statuettes le 15 janvier. Trois de ses émissions phares — «Succession», «The White Lotus» et «The Last of Us» — ont cumulé 74 nominations.

«Ted Lasso», d’Apple TV+, a récolté le plus de nominations dans la catégorie des comédies, avec 21. La série est notamment en lice pour le titre de meilleure émission de comédie, tandis que Jason Sudeikis convoitera le titre de meilleur acteur.

L’identité de l’animateur du gala n’a pas été dévoilée.