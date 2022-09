Une entente de principe est survenue entre les 455 professionnels à l’emploi de Loto-Québec et la société d’État, mardi.

La question salariale était au coeur du litige. Des négociations intensives en présence d’un médiateur ont permis de dénouer l’impasse. Les employés rentreront donc au travail mercredi.

Ces professionnels travaillent aux technologies de l'information, aux communications, aux approvisionnements, aux ventes et marketing, aux finances, à l'immobilier et au service juridique.

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, qui représente ces 455 professionnels, n'a pas voulu donner les détails de l'entente de principe, préférant en garder la primeur pour ses membres, comme c'est habituellement le cas en pareille circonstance.

Une assemblée générale des syndiqués aura lieu dans les prochains jours pour qu'ils prennent connaissance du contenu de l'entente et se prononcent.

Fait à noter, il y avait déjà eu une entente de principe entre les parties, le 25 août, mais les membres l'avaient rejetée, dans une proportion de 72 %.

Pannes

Les terminaux de Loto-Québec subissaient mardi des pannes ce qui empêchait la vente, la validation et les réclamations de lots par les clients.

Pourrait-il y avoir eu sabotage du système de Loto-Québec? Guillaume Bouvrette, vice-président au Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, a catégoriquement réfuté l’hypothèse. «On n’aurait jamais laissé faire ça !», a-t-il mentionné.

La cause exacte de la panne n’était toujours pas identifiée mardi après-midi.

Renaud Dugas, porte-parole et chef de service des relations de presse à Loto-Québec, a indiqué à Noovo Info que tout a été pour rétablir la situation le plus rapidement possible et que le problème était «complexe.»