Une femme de 56 ans, originaire de la province de Guandong en Chine, est décédée de la grippe aviaire H3N8, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lundi.

L'OMS note qu'il s'agissait de la troisième personne à être infectée par le virus en Chine depuis avril 2022. Les cas d'infection demeurent toutefois rares et se produisent lors de contextes spécifiques. «Jusqu'à présent, aucun cas supplémentaire [...] n'a été signalé», explique-t-on.

Les informations scientifiques détenues par l'OMS démontrent que le virus ne peut pas se transmettre durablement des animaux aux humains. On estime ainsi que la propagation entre humains est «faible».

Le premier décès est survenu le 16 mars dernier après que la quinquagénaire eut été hospitalisée deux semaines auparavant. Tombée malade le 22 février, la victime avait de nombreuses prédispositions médicales.

«Aucun contact proche de la victime n'a développé d'infection ou de symptômes de la maladie», ajoute-t-on.

L'enquête épidémiologique préliminaire sur cet événement suggère que l'exposition à un marché de volailles pourrait avoir été la cause de l'infection. Cependant, l'OMS «ne sait toujours pas quelle est la source exacte de cette infection et comment ce virus et d'autres grippes (H3N8) circulent chez les animaux».

En raison des «détections de grippe aviaire chez certaines populations de volailles», les autorités s'attendent à ce que d'autres infections chez les humains surviennent.

De son côté, le gouvernement chinois s'est engagé à «surveiller» l'évolution de la situation en plus de déployer des mesures de préventions comme le nettoyage et la désinfection des abords de la résidence de la victime.

L'OMS rappelle que les effets du virus sur un humain sont variables selon plusieurs facteurs et peuvent se traduire par de «légers symptômes grippaux à une maladie respiratoire aigüe ou même la mort.»